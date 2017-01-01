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Öğrenciler 200 fidanı toprakla buluşturdu



(Fotoğraflı)



M. Muttalip Yalçın

ÇORUM (İHA) - Çorum'un Sungurlu ilçesinde TEMA Vakfı ve Yavuz Selim İlkokulu öğrencileri işbirliğinde 200 fidan toprakla buluşturuldu.

Yavuz Sultan Selim İlkokulu'nun hayata geçirdiği Kitap Okuma projesi kapsamında düzenlenen etkinlikte fidan dikimi öncesi 250 ve 3 bin sayfa kitap okuyan öğrencilere TEMA Vakfı Sungurlu Sorumlusu Nihal Gökçe ve proje koordinatörleri İsmail Ballı ve Sakine Sarıyüce tarafından tohum ve çınar çıkartması hediye edildi.

İlk ve orta düzeydeki okullarda çevre çalışmalarının önemli olduğunu vurgulayan Nihal Gökçe, okullarda temizlik ve ağaçlandırma çalışmaları yaptıklarını ifade etti. Sadece ağaç dikme ve çöp toplama değil, sürdürülebilirlik açısından kaynakları etkin kullanmanın da önemli olduğunu belirten Gökçe, Birleşmiş Milletler Çevre Programı ve Gıda ve Tarım Örgütü'nün, İsviçre'nin Cenevre kentinde gıda israfıyla ilgili yaptığı araştırmanın sonuçlarını 2013 yılı başlarında kamuoyuna duyurduğunu; araştırmaya göre, her yıl dünya genelinde üretilen gıda maddelerinin üçte birinin çöpe gittiğini ve bunun da 1 milyar 300 bin tona tekabül ettiğine dikkat çekti.

Her yıl çöpe giden gıdaların maddi değerinin yaklaşık 1 trilyon dolar olduğunu kaydeden Gökçe, aynı rapora göre Avrupa ve Kuzey Amerika'da yılda kişi başına ortalama 95 ila 115 kilo gıda maddesi çöpe atıldığının belirlendiğini ve bu rakamın Afrika ve Asya'da ise kişi başına 6 ila 11 kilo olduğunu söyledi.

Sadece birkaç küçük değişiklikle gıda israfını büyük ölçüde azaltmanın mümkün olduğunun altını çizen Gökçe, gelişmekte olan ülkelerde gıda maddelerinin büyük bir bölümünün daha üretim zincirinin ilk halkasında hasat teknolojilerindeki yetersizlikler ya da yetersiz soğutma nedeniyle kaybedildiğini ve bu nedenle Ekonomi Bakanlığı'nın özellikle soğuk zincir kapsamında havayolu ile taşıma veya hızlı teslimat gerektiren, bu nedenle navlun giderleri yüksek ihraç ürünleri ile coğrafi uzaklık ve kriz bölgeleri ile altyapı eksiklikleri nedeniyle navlun maliyetleri yüksek pazarlara yönelik olarak ihracatçıların rekabet koşullarını iyileştirecek destek mekanizmalarını hayata geçirmesinin önemli bir adım olduğunu sözlerine ekledi.

(MMY-BÖ)



11.05.2017 13:13:29 TSI

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