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Bizimköy Terfi Merkezi tamamlandı



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ANTALYA (İHA) - Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin hayata geçirdiği Kadriye-Rixos (BizimKöy) Terfi Merkezi tamamlandı. Yer altına inşa edilen terfi merkezi SCADA sistemi de yer alıyor.

Antalya Büyükşehir Belediyesi ASAT Genel Müdürlüğü Serik'te arıtmadan, içme suyuna, kanalizasyondan, yağmur suyuna biriken alt yapı problemlerini çözmeye devam ediyor. ASAT son olarak Serik Kadriye'de bölge için önem arz eden Rixos (Bizimköy) 'Atıksu Arıtma Terfi Merkezi'ni tamamladı. Saniyede 120 litre maksimum işletme debisine sahip olacak şekilde projelendirilen terfi merkezi, Belek-1 Atıksu ArıtmaTesisi'ne gönderilecek olan atık suyun gerekli kota yükseltilerek kontrollü şekilde iletilmesini sağlıyor. Yapım ve inşaat aşamasında en son teknolojinin kullanıldığı 3 milyon 200 bin yatırım bedelli proje, uzaktan izleme ve kontrol imkanı veren SCADA sistemi ile de güven veriyor.

Tam otomasyonlu olarak faaliyet gösterecek şekilde ve tamamen yer altına gömülü olarak inşa edilen terfi merkezi, Belek Bölgesi Kadriye Mahallesi halkına ve bölgede bulunan turizm tesislerine görüntü kirliliği yaratmayacak şekilde hizmet veriyor.

(SM-



11.05.2017 13:15:14 TSI

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