Tütüncü Gazipaşa'da öğrencilerle buluştu

ANTALYA (İHA) - Gazipaşa'da öğrencilerle bir araya gelen Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, geleceği inşa etmek için eğitime, çocuklara ve gençlere büyük önem verdiğini söyledi.

Gazipaşa ilçesinde Şehit Demet Sezen Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi (AİHL) ve Cumhuriyet Ortaokulu öğrencileriyle, okullarında düzenlenen söyleşide bir araya geldi Tütüncü, eğitim ve hayat tecrübelerini paylaştığı öğrencilerin, soruları da cevaplandırdı. Tütüncü, Gazipaşa ilçesindeki ilk ziyaretini 15 Temmuz darbe girişimi şehidi özel harekât polisi Demet Sezen'in isminin verildiği imam hatip lisesine (İHL) gerçekleştirdi.

Tütüncü, burada Gazipaşa Milli Eğitim Müdürlüğü, İlim Yayma Cemiyeti Antalya Şubesi ve Şehit Demet Sezen AİHL tarafından düzenlenen 'kariyer ve eğitim günleri' adlı söyleşiye katıldı.

Söyleşi de Gazipaşa Belediye Başkan Vekili Tevfik Karav, Ak Parti İlçe Başkanı Yakup Pişkin, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Aktaş, İlçe Müftüsü Fethi Yalçınkaya, İlim Yayma Cemiyeti Antalya Şube Başkanı Yunus Yüksel, belediye meclis üyeleri ile çok sayıda öğrenci hazır bulundu.



"Ülkenin geleceği için iki önemli kurum"

Konuşmasında, Türkiye'de iki kurumun, Türk gençliği ve ülkenin aydınlık geleceği için önemli olduğuna işaret eden Başkan Tütüncü, "Bunlardan birincisi imam hatip okulları, ikincisi de İlim Yayma Cemiyeti'dir. Bu iki kurum, her türlü grup taassubundan uzak inançlı ve imanlı gençlik yetiştirmede önemli gayretler içerisindeler" ifadesini kullandı.



"FETÖ vb oluşumları önlemek için İHO önem verilmeli"

15 Temmuz darbe girişimini gerçekleştiren Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) gibi yapıların oluşmaması için imam hatip okullarının güçlenmesi gerektiğinin altını çizen Tütüncü, şunları söyledi:

"İmam hatip okulu (İHO) öğrencileri, fikri hür, irfanı hür ve vicdanı hür müminler ve mümineler oluyorlar. Akıllarını herhangi bir yere kiraya vermeden doğrudan doğruya Allah'ın kitabından, doğrudan doğruya Peygamber Efendimizin (SAV) sünnetinden ve doğrudan doğruya mezhep imamlarımızın görüşlerinden beslenerek kendilerine bir yol haritası çizebiliyorlar. 15 Temmuz darbe girişiminde, insanların din adına çok rahat kandırılabildikleri bir ortamı yaşadık. Allah, kitap, peygamber diyen kimi insanların aslında farklı emel ve niyetlerle tertemiz insanları lekelemeye çalıştıkları, kendi düşünceleri istikametinde kullanmaya gayret ettikleri bir ortamı gördük. Böylesi bir ortamın Türkiye'de bir daha oluşmaması için yapılması gereken en doğru adımlardan bir tanesi de imam hatip okullarını güçlendirmek ve imam hatibin çatısı altında insanların inançları istikametinde kendilerine bir yaşam tarzı kurmalarını, bir gelecek oluşturmalarını sağlamaktır. O yüzden imam hatip öğrencilerine önem veriyorum. Her imam hatip öğrencisini gördüğümde ülkem adına seviniyorum."



"İmam hatipli olarak en iyi fakülteyi kazandım"

Antalya İmam Hatip Lisesi'nden mezun olduğunu anımsatan Tütüncü, "Bir imam hatipli olarak yüksek bir puanla Türkiye'nin en okullarından olan İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'ni kazandım. Siz de inanırsanız ve çok çalışırsanız üniversitede arzu ettiğiniz fakülteyi çok rahat kazanırsınız." diye konuştu.



"Mesaimin yarısı eğitimde"

Tütüncü, daha sonra Cumhuriyet Ortaokulu'nun konferans salonunda 7. Sınıf öğrencileriyle bir araya geldi. Kepez ilçesindeki 100 binden fazla öğrenci grubuyla her gün farklı ortamlarda bir araya geldiğini hatırlatan Tütüncü, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Mesaimin yarısı okullarda geçiyor. Belediye başkanı olduğum ilk zamanlarda okullara çok gitmemden dolayı bazı siyasetçiler beni eleştirmişti. Çocuklar mı sana oy veriyor, neden her zaman onların yanındasın, diye eleştirmişlerdi. Bu eleştirilere, geleceği inşa ediyoruz, cevabını vermiştim. Gençlerle, çocuklarla birlikte olmanın bir belediye başkanı için önemli olduğunu düşünenlerdenim. Hatta bir belediye başkanının en önemli işi, gençlere ufuk açıcı işler yapmak ve onlarla birlikte, beraber olmaktır. Bu nedenle Gazipaşa'daki öğrencilerimizle bir araya geldim."



"Büyük hayaller kurun ve çok çalışın"

Tütüncü, Gazipaşalı çocuklara başarılı olma konusunda "Büyük hayaller kurmaktan korkmayın. Ne olacağınızı, nasıl bir geleceğinizin olacağını ilişkin bir fikriniz mutlaka olsun. Her şey bir hayal kurmakla başlar. Hayali gerçeğe dönüştürecek en önemli iş ise çok çalışmak ve gayret etmektir" diyerek tavsiyelerde bulundu.



"Kalkınma yerelde başlar"

Öğrencilerin, "Neden belediye başkanı olmak istediniz ve belediye başkanlığından beklentiniz nedir?' sorusuna cevap veren Tütüncü "Yaşadığım şehri güzelleştirmek, yaşadığım şehrin insanlarının hayatlarını kolaylaştırmak, yaşadığım şehirdeki insanlara kıymetli, değerli olduklarını hissettirmek istiyordum. Yaşadığım şehrin öğrencilerine faydam dokunsun istiyordum. Ülkemin bir bütün olarak kalkınması aslında yerel kalkınma ile mümkün olur. Türkiye'nin bütün şehirlerinde yerel kalkınma hamleleri yapılsa Türkiye'nin bütün olarak kalkınmış olur. O sebepten belediye insana dokunulan bir yerdir. O yüzden belediye başkanı olmayı düşündüm. Öncelikli hedefim insanların gönlünde iyi bir yer edinebilmektir. Aradan yıllar geçtikte ve bu görevi bıraktıktan sonra isimlerimiz anıldığında iyi insandı, demeleri en büyük hedefim. Bulunduğumuz makamlarda insanlara hizmet ediyoruz. Esas hedefim bulunduğum yerde en iyi şekilde çalışmalarımı sürdürmek ve gönüllerde bilinmez bir yer edinmektir" diye konuştu.

Tütüncü, söyleşilerinin ardından öğretmenler odasında idarecilerle ve öğretmenlerle de sohbet ederek, isteklerini dinledi. Daha sonra Gazipaşa Halk Eğitim Merkezi'ni de ziyaret eden Tütüncü, Müdür Ali Doğan'dan kurumun çalışmaları hakkında bilgi aldı.

11.05.2017 13:16:03 TSI

