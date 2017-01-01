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Yazar Mehmet Sabri Genç, yeni romanının müjdesini



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GAZİANTEP (İHA) - Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) Felsefe Bölümü Öğr. Gör. Yazar Mehmet Sabri Genç, Gaziantep 2. Kitap Fuarı etkinlikleri çerçevesinde "Hayatın Ortasından Yazmak" konulu söyleşi gerçekleştirdi.

GAÜN Mavera Kongre ve Sanat Merkezinde gerçekleşen söyleşide Gaziantep'te doğup büyüyüp, felsefe tahsili için Avusturya'ya gitmiş olan Yazar Genç, orada geçirdiği 8 yıl boyunca şahitlik ettiği birbirinden ilginç olayları 2014 yılında "Karekök Hayat" başlığıyla kitaplaştırdığını belirtti.

"Yazmaya sükut içerisinde haberleri izlerken başladım"

Söyleşide, kısa sürede büyük ilgi gören bu kitabından kesitler sunan ve hayatın ortasından yazmak eyleminden bahseden Yazar Genç, Avusturyalı Yazar Thomas Bernhard'ın "Ancak ahmaklar hikaye peşinde koşar, siz hayatın ortasındaysanız hikaye gelir sizi bulur" sözünü hatırlatarak, "Yazmaya, babam sobanın yanında sükut halinde haberleri izlerken yani 10 yaşında başladım. Haberler sürekli Bosna'daki savaşı gösteriyordu. Ayrıca Filistin'deki zulmü de izliyorduk. İlk yazdıklarım Bosna ve Filistin üzerine şiirlerdi. Hala o ajandam durur. Şiirlerimin üstünde büyük ağabeyimin nazik notu da. Hep savaşın farklı türleriyle karşılaştım yaşamımda. Ben onun sükutunun arkasına gizlenmiş hikayeleri ortaya çıkarmaya çalışıyorum. Babamdan bana kalan tek miras onun suskunluğuydu. Bu miras bana ömür boyu ilham olarak yeter. Sükut, yazının seslerini yüklenerek evrensel bir çığlığa dönüşebilir. Ancak işitebilen dimağlar, evrensel bir çığlığa ulaşabilir. Ben belki de öncelikle işitmenin nasıl bir şey olduğunu anlamaya çalışacaktım ve bu işitmenin nasıl bir şey olduğunu anlayabilmek için yedi valiz kitabımı alıp ve buradaki her şeyimi bırakıp Avusturya'ya felsefe tahsili için gittim" dedi.

Gaziantep'e 10 yıl sonra döndüğünü, Avusturya'da başın geçenleri felsefi bir zeminle Gaziantep'e döndükten sonra yazdığını kaydeden Yazar Genç, "Üç yıldır da bu yöreyi dedemin babasından başlayarak tasavvufi bir dille roman olarak tefrika halinde Karabatak Dergisinde neşrettim. Yeni eserim "Dünya Bir Gelindir" başlığıyla yakında yayınlanacak" diyerek yeni kitabının müjdesini de veren Genç, "Yeter ki hissedin, işitin, görün yani hayatın ortasında evvela kendinize sonra da çevrenize karşı gerçekçi durun. O zaman bütün hikayelerin size aktığını göreceksiniz" diye konuştu.

(SD-Y)



11.05.2017 13:20:12 TSI

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