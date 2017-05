YEREL HABERLER / GAZİANTEP HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Minik GKV'liler, muhteşem bir geçe yaşattı

Minik GKV'liler, muhteşem bir geçe yaşattı



GAZİANTEP (İHA) - Anadolu'nun çeşitli yörelerine ait halk danslarının sahnelendiği Sanatın Renkleri adlı gösteride Gaziantep Kolej Vakfı Özel İlkokulu dördüncü sınıf öğrencileri izleyicilere muhteşem bir gece yaşattı.

Gaziantep Kolej Vakfı Özel Okulları geleneksel olarak her yıl düzenlediği ve dördüncü sınıf öğrencilerinin sahne aldığı Sanatın Renkleri Gecesinde bir birinden güzel halkoyunlarıyla Anadolu'yu bir baştan bir başa adeta dolaşarak izleyenleri büyüledi. ŞKM'de düzenlenen geceye Gaziantep Vali Yardımcısı Yaşar Aksanyar, GKV Özel Okulları Genel Müdürü Müfit Taşlıyar, Genel Müdür Yardımcısı Can Hoşcan, Liseler Müdürü İsmet Tiryaki, Ortaokul Müdürü Nadir Gürsel, Anaokulu Müdürü Gökçen Bulut ile çok sayıda davetli katıldı.

Sanatın Renkleri Gecesinin açılış konuşmasını yapan GKV Özel İlkokulu Müdürü Mustafa Şenel insan yaşamında sanatın önemini vurgulayarak, "Gaziantep Kolej Vakfı Özel Okullarının temel değerlerinden birisidir, sanat eğitimi. Öğrencilerimizi sanatın her alanında yetiştirmek misyonumuzdur. Müziğimiz ve danslarımız bizim öz kültürümüzden geleceğimize uzanan bir köprüdür aslında. Müzik ve dans ayrılmaz bir bütündür. Şarkılarımız ve danslarımız toplumsal bir varlık olarak ortak duamız, sevincimiz ve acımızdır aslında.Örneğin, bugün bu sahnede seyredeceğimiz halk dansları içerisinde binlerce yıllık figürlere tanıklık edeceğiz. Vatanımızın dört bir yanından rengarenk danslarımızı coşkuyla seyredeceğiz. Sadece Gaziantep'in değil aynı zamanda tüm Türkiye'nin medarı iftiharı olan Gaziantep Kolej Vakfı Özel Okullarına can veren Sayın Nükhet Ersoy'a ve Sayın Celal Ersoy'a GKV ailesinin her bir bireyi adına öncellikle yürekten şükranlarımızı sunuyorum. Bu muhteşem gecenin hazırlanmasını sağlayan GKV ailesine ve velilerimize teşekkür ediyorum" dedi.



Muhteşem dansları etkiledi

GKV Özel İlkokulu öğretmen ve öğrencilerinin sahnelediği muhteşem dans gösterileri izleyenleri büyülerken izleyicilere adeta kısa bir Anadolu turu attırıldı. Gecede öğrenciler mini piyano ve keman konserinin ardından dev bir koro eşliğinde bir birinden güzel parçayı seslendirdiler. İzleyicilerin de eşlik ettiği koronun ardından Anadolu'nun çeşitli yörelerinden halk danslarını sahneye taşıyan öğrencilerin gösterdikleri yüksek performans ayakta alkışlandı. Öğrenciler Artvin, Adana, Zeybek, Gaziantep halk oyunlarından da figürleri sahnelemeyi ihmal etmedi. Gecenin sonunda GKV Özel Okulları Genel Müdürü Müfit Taşlıyar ve Genel Müdür Yardımcısı Can Hoşcan öğrencilere teşekkür ederek günün anısına emeği geçen öğretmenlere birer çiçek verdi. Onuncu yıl marşıyla geceye veda eden öğrenci ve izleyiciler sahne alan öğrencileri ve öğretmenleri kutladı.

11.05.2017 13:22:25 TSI

