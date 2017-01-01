YEREL HABERLER / KÜTAHYA HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Kütahya Yapı Fuarı açıldı

Kütahya Yapı Fuarı açıldı



(Fotoğraflı)



Hüseyin Efe

KÜTAHYA (İHA) - Frig Fuarcılık tarafından organize edilen Kütahya 2. Yapı Dekorasyon İnşaat Malzemeleri, Mobilya, Isıtma ve Soğutma Teknolojileri Fuarı törenle ziyarete açıldı.

Fuarın açılış töreninde konuşan Frig Fuarcılık Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Varol, fuarda inşaat, yapı denetim, bahçe dekor, sigorta, banyo, mutfak, güvenlik sistemleri, prefabrik, seramik, boya, güneş enerjisi gibi ev yaptırmak ve yenilemek isteyenlerin ihtiyaçlarının karşılanabileceği stantların açıldığını kaydetti.

Fuarda 61 firmanın yer aldığını belirten Varol, "Evini yenilemek isteyenler, ev yaptıranlar, kentsel dönüşüm konusunda bilgi sahibi olmak isteyenler 'Kütahya 2. Yapı Dekorasyon İnşaat Malzemeleri, Mobilya, Isıtma ve Soğutma Teknolojileri Fuarı'nda evleri için her şeyi bir arada bulabilecekler. Fuarda yanımızda hissettiğimiz valimiz ve belediye başkanımıza da müteşekkiriz. Ziyaretler ücretsizdir" diye konuştu.

Başkan Varol, fuarın 14 Mayıs gününe kadar gezilebileceğini ifade etti.

Kütahya Valisi Ahmet H. Nayir, fuarın gerçekleştirilmesinde emeği geçen kişi ve kurumları tebrik ederek, halkın ve ilgili firmaların fuarı mutlaka ziyaret etmeleri tavsiyesinde bulundu.

Kütahya Belediye Başkan Vekili Galip Gültekin de, sektörel fuarların Kütahya ekonomisine büyük katkılar sağladığını dile getirdi.

Konuşmalarından ardından fuarın açılış kurdelesi protokol mensupları tarafından 'hayılı olsun' temennisi ile kesildi.

Açılış törenine AK Parti Kütahya İl Başkanı Ali Çetinbaş, Dumlupınar Üniversitesi Rektör Yardımcısı Kaan Erarslan, Kütahya Mimarlar Odası Başkanı Erkan Morkoç, İl Emniyet Müdürü Hasan Çevik, çok sayıda daire müdürü ve vatandaşlar katıldı. (EFE)



11.05.2017 13:24:10 TSI

NNNN

