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Anaokulları bahar şenliğinde buluştu

11 Mayıs 2017 Perşembe, 13:17
Anaokulları bahar şenliğinde buluştu
Anaokulları bahar şenliğinde buluştu

(Fotoğraflı)

ŞANLIURFA (İHA) - Şanlıurfa İl Milli Eğitim Müdürlüğünce düzenlenen "Anaokulları Bahar Şenliği", il genelindeki anaokulu öğrencilerini bir araya getirdi. Renkli aktivitelerle damga vurduğu etkinliğe katılan minikler, doyasıya eğlendi.
İl Milli Eğitim Müdürlüğünün Haliliye ilçesindeki Turgut Özal Parkında düzenlediği bahar şenliğine, il genelindeki okul öncesi eğitim kurumları yoğun ilgi gösterdi. Her okulun stant açıp, kendisini tanıtma fırsatı bulduğu etkinlikte, TED Şanlıurfa Koleji farklı aktiviteleriyle dikkatleri üzerinde topladı. Ziyaretçi akınına uğrayan TED Koleji standından öğrencilere boyama kitapları dağıtıldı. Yüz boyama etkinliğinde yüzleri rengarenk boyanan minikler, şarkılar söyleyip, dans ederek bahar şenliğinin tadını çıkardı.
Kolej Müdür Yardımcısı Serap Aktaş Gül, kent genelindeki ana okullarını bir araya getiren bahar şenliğinde öğrencilerin keyifli anlar yaşadığını belirtti. Kolej yöneticileri olarak kendilerinin de çocuklarıyla birlikte şenliğe katılan aileleri okul hakkında bilgilendirdiklerini ifade eden Gül, "Çok güzel bir etkinlik oldu. Bu tür etkinlikler öğrencilerimizin psikolojilerini de olumlu yönde etkiliyor" dedi.
Oyun merkezli eğitim
Kolej Müdürü Arif Kemal Şamat da okul öncesi eğitimin eğitim ve öğretim hayatının ilk basamağını oluşturduğunu belirterek, TED Şanlıurfa Koleji öğrencilerinin eğlenerek öğrenmenin tadını çıkardığını kaydetti. Uyguladıkları ana sınıfı eğitim programı ile çocukların bedensel, zihinsel, duygusal ve sosyal yönden gelişimlerini desteklemeyi, onlara beceriler kazandırmayı, kendilerini ifade etmelerini sağlamayı ve öğrenme isteği ile merak duygusunu uyandırarak becerilerini geliştirmeyi amaçladıklarını ifade eden Şamat,
"Öğrencilerin ilerleyen dönemde kendilerini bekleyen uzun okul hayatına en iyi şekilde hazırlanabilmeleri için okul öncesi eğitim kurumlarından alacakları destek büyük önem taşıyor. İşte biz de 0-6 yaş arası eğitimin öneminin yadsınamaz bir gerçek olduğunun farkındalığıyla yola çıkıp, geleceğimizi emanet edeceğimiz çocuklarımızı bu doğrultuda yetiştiriyoruz" ifadelerini kullandı.
(Şİ-SD-Y)

11.05.2017 13:25:11 TSI
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