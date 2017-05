YEREL HABERLER / ELAZIĞ HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Vergi borçları için son gün 31 Mayıs

Vergi borçları için son gün 31 Mayıs



Kamil Can Kılıç

ELAZIĞ (İHA) - Vergi borcu olanlara son bir şans verildiğini belirten Elazığ Defterdar Vekili Osman Akdemir, borcu olanların 31 Mayıs 2017 tarihine kadar müracaat etmesi gerektiğini söyledi.

Elazığ Defterdar Vekili Osman Akdemir, Milli Emlak Müdür Vekili Adil Kuzucu ve Harput Vergi Dairesi Müdürü Yasemin Algan ile birlikte Elazığ Ticaret ve Sanayi Odası (Elazığ TSO) Başkanı İdris Alan'ı ziyaret ederek borç yapılandırmasıyla ilgili bilgi verdi.

Bazı vatandaşların 2016 yılının Kasım ayında ödemelerini yapmamaları nedeniyle kanundan yararlanma haklarının sona erdiğini vurgulayan Defterdar Vekili Osman Akdemir, "Kanuna eklenen geçici bir madde ile vergi borcu olanlara son bir şans verildi.Vatandaşların yapılan düzenleme ile yapılandırması ihlal olan borçluların ödemeleri gereken taksit tutarlarını geç ödeme zammı ile birlikte 31 Mayıs 2017 tarihine kadar ödeyebilecekler. 6736 sayılı kanunun getirdiği imkanlardan yararlanmaya devam edilmesi için 31 Mayıs 2017 tarihinde yapılması gereken ödemeler büyük önem taşımaktadır" dedi.

Kanundan yararlanılması için getirilmiş olan önemli şartlardan birinin de ilk iki taksitin süresinde ödenmesi olduğunu aktaran Akdemir, "Kanun hükümlerine göre borçlarını yapılandıran mükelleflerimizin, peşin veya ilk iki taksit ödemelerini her hal ve takdirde 31 Mayıs 2017 tarihi bitimine kadar yapmaları gerekmektedir. Kanun kapsamında ilk taksitlerini Kasım 2016 ayında ödeyen mükelleflerimiz de ikinci taksit ödemelerini 31 Mayıs 2017 tarihi bitimine kadar yapacaklardır. İlk taksitlerini süresinde ödemeyen mükelleflerimiz ise ilk taksitle birlikte ikinci taksitlerini Mayıs 2017 ayında ödemedikleri takdirde kanundan yararlanma hakkını kaybedeceklerdir. Özellikle birikmiş borçların ödenmesine büyük kolaylık sağlayan 6736 sayılı kanundan yararlanmak için tanınmış olan bu son şansın kaçırılmaması gerekir. Biz bu vesile ile mükelleflerimizin çatı kuruluşu olan Elazığ TSO ziyaret ederek bu bilgilendirmeyi yapmayı uygun gördük" şeklinde konuştu.

Getirilen bu imkandan çok önemi olduğunu dile getiren Elazığ TSO Başkanı İdris Alan, "Konu hakkında bilgisi olmayan ve vergi borçlu bulunan işletmelerimiz umuyorum bu ziyaretinizden sonra gerekli işlemleri başlatacaklardır. Getirilen bu son şans işletmelere çok önemli avantajlar sağlamakta ve borçları taksitler halinde yapılandırmakla birlikte birikim faizleri de önemli ölçüde ortadan kaldırmaktadır. Herhangi bir hak mağduriyetinin yaşanmaması hususunda oda olarak her türlü iletişim araçlarımızı kullanarak üyelerimizin 31 Mayıs 2017 tarihine kadar bu imkandan yararlanması için gerekli olan tüm çalışmaları yapacağız" diye konuştu.

11.05.2017 13:26:07 TSI

