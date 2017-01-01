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Tekstilciler Gaziantep'te sektörün sorunlarını masaya yatırdı

11 Mayıs 2017 Perşembe, 13:21
Tekstilciler Gaziantep'te sektörün sorunlarını masaya yatırdı
Tekstilciler Gaziantep'te sektörün sorunlarını masaya yatırdı
- TOBB Türkiye Tekstil Sanayi Meclisi Başkanı Konukoğlu:
- "Türkiye ekonomisi ve istihdamının lokomotifi olan tekstilin daha iyiye gidebilmesi için ilgili bütün STK'lar görüş birliği içerisinde''

(Fotoğraflı)

GAZİANTEP (İHA) - TOBB Türkiye Tekstil Sanayi Meclisi Genişletilmiş Toplantısı, sektördeki sivil toplum kuruluşlarının (STK) katılımı ile Gaziantep'te yapıldı.
TOBB Türkiye Tekstil Sanayi Meclisi Başkanı Abdulkadir Konukoğlu, toplantıya TOBB Tekstil Sanayi Meclisi'nin yanı sıra, İstanbul Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçıları Birliği (İTHİB), Akdeniz Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçıları Birliği (AKTHİB), Güneydoğu Anadolu Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçıları Birliği (GATHİB) ve Pamuklu Tekstil Sanayicileri Birliği (PTSB) yönetim kurulu başkan ve üyelerinin katıldığını söyledi.
Toplantıda konuşan Konukoğlu, tekstil sektörünün sorunlarının ele alındığını ve çözüm önerileri üzerinde durulduğunu belirterek, "Türkiye ekonomisi, ihracatı ve istihdamının lokomotifi olan tekstilin daha iyiye gidebilmesi için ilgili bütün STK'lar görüş birliği içerisinde" dedi.
İTHİB Yönetim Kurulu Başkanı İsmail Gülle, AKTHİB Yönetim Kurulu Başkanı Zeki Kıvanç, GATHİB Yönetim Kurulu Başkanı Sami Konukoğlu'nun yanı sıra, TOBB Türkiye Tekstil Sanayi Meclisi'nden Zeki Zorlu, İTHİB'den Ahmet Öksüz'ün de katıldığı toplantıda görüş birliğine varılan kararların bir rapor halinde ilgili mercilere sunulacağını kaydeden Abdulkadir Konukoğlu, "Türk tekstiline heyecan katacak ve dinamizm kazandıracak görüşler ortaya çıktı" diye konuştu.

Sektörün önemi tartışılmaz
"Türk tekstilinin daha iyiye gidebilmesi için bütün STK'ların görüş birliği içerisinde olması, üretimin, ihracatın ve istihdamın lokomotifi olan sektörün geleceği açısından önem taşıyor" diyen Konukoğlu, şöyle devam etti:
"Türkiye'de tekstil sektörünün önemi tartışılmaz. Tekstil diriye de lazım ölüye de. Doğarken tekstile sarıp kucaklıyorlar, öldüğümüzde tekstile sarıp gömüyorlar. Çıplak gezemeyeceğimize göre, tekstil sektörü dünya var oldukça önemini koruyacaktır. Tekstil Türkiye'de üretimin, ihracatın ve istihdamın lokomotifidir. Yan sanayi ile birlikte adeta istihdam adasıdır. Her ne kadar teknolojideki gelişmeler dolayısıyla eskisi gibi olmasa da emek yoğun sektör olarak ülkemizde her zaman önemini koruyacaktır. Özellikle istihdam açısından yerine hangi sektörü ikame edebiliriz ki? Sektörün kıymetini bilmeliyiz. Tekstil bitti diyenlere bakmayın, tekstilde bayrağı dalgalandıran Türkiye, tekstilden daha uzun yıllar ekmek yiyecek."
Konukoğlu, Türk tekstilinin birikimi, kumaşı, tasarımı ve işçiliği ile "rakip tanımaz" hale geldiğini de sözlerine ekledi.
Toplantıda sektörün sorunları ve çözüm yolları detayları ile birlikte görüşüldü.
(SD-Y)

11.05.2017 13:29:47 TSI
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