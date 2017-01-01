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Anneler günü kutlaması

11 Mayıs 2017 Perşembe, 13:22
Anneler günü kutlaması
Anneler günü kutlaması
- SANKO Üniversitesi rektör vekili Prof. Dr. Dağlı:
- "Yüreği evlat sevgisiyle dolu, fedakar annelerimizin hakkını asla ödeyemeyiz"

(Fotoğraflı)

GAZİANTEP (İHA) - SANKO Üniversitesi Rektör Vekili Prof. Dr. Güner Dağlı,"Yüreği evlat sevgisiyle dolu, fedakar annelerimizin hakkını asla ödeyemeyiz" dedi.
Anneler Günü nedeniyle mesaj yayınlayan Prof. Dr. Dağlı, "yaşam boyu en önemli desteğimiz, ilk öğretmenimiz, sırdaşımız" dediği annelerin sadece Anneler Günü nedeniyle değil, önemli olduğunun hergün kıymet verilerek gösterilmesi gerektiğine vurgu yaptı.
Prof. Dr. Dağlı, mesajında, "Tüm annelerimizin anneler gününü kutluyor, ellerinden saygı ve hürmetle öpüyorum" ifadelerine yer verdi.
(SD-Y)

11.05.2017 13:30:59 TSI
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