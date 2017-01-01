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Dr. Akyol: "Afyonkarahisar'ın yaşlı nüfus oranı yüzde 10,4"

11 Mayıs 2017 Perşembe, 13:26
Dr. Akyol: "Afyonkarahisar'ın yaşlı nüfus oranı yüzde 10,4"
Dr. Akyol: "Afyonkarahisar'ın yaşlı nüfus oranı yüzde 10,4"

(Fotoğraflı)

Gökten Ceylan
AFYONKARAHİSAR (İHA) - Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığı Manisa Bölge Müdürü Dr. Mehmet Akyol, Afyonkarahisar'ın yaşlı nüfus oranının yüzde 10,4 olduğunu belirtti.
Konu ile ilgili yazılı bir açıklama yapan Dr. Akyol, Türkiye'de yaşlı nüfusun 2012 yılında yüzde 60,3'ünün 65-74 yaş grubunda, yüzde 32,5'inin 75-84 yaş grubunda ve yüzde 7,1'inin ise 85 ve daha yukarı yaş grubunda olduğunu ifade etti. 2016 yılında ise tablonun değiştiğini kaydeden Dr. Akyol, yaşlı nüfusun yüzde 61,5'inin 65-74 yaş grubunda, yüzde 30,2'sinin 75-84 yaş grubunda ve yüzde 8,2'sinin ise 85 ve daha yukarı yaş grubunda yer aldığını dile getirdi. 2016 yılı itibariyle Afyonkarahisar'da yaşlı nüfusun 73 bin 987 olduğunu vurgulayan, "Afyonkarahisar bu değerle Türkiye'deki yaşlı nüfusun yüzde 1,1'ine sahip olup Türkiye genelinde 27. sıradadır. Yaşlı bireylerin yüzde 44,1'i erkeklerden yüzde 55,9'u kadınlardan oluşmaktadır. Afyonkarahisar'da yaşlı nüfusun toplam il nüfusuna oranı 2015 yılında yüzde 10,3 iken 2016 yılında yüzde 10,4 yükselmiş olup, bu oran ile Afyonkarahisar ülkemizde yaşlı nüfus oranı en yüksek 39. il konumundadır" dedi.
(GC-

11.05.2017 13:35:41 TSI
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