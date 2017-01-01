YEREL HABERLER / NİĞDE HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. 100 polis ile okulların önünde şok uygulama

100 polis ile okulların önünde şok uygulama



(Fotoğraflı)



Mücahit Bilgi - Yasin Esen

NİĞDE (İHA) - Niğde'de çocukların korunmasına yönelik yapılan uygulamada 100 polis okulların önünde görev aldı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun talimatıyla Emniyet Genel Müdürlüğü Asayiş Dairesi Başkanlığı koordinesinde 81 ilde okul çevrelerinde eş zamanlı olarak "çocukların korunmasına yönelik denetim uygulaması" Niğde'de de yapıldı. Uygulamaya, İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Asayiş, Çocuk, Trafik, Kaçakçılık ve Organize Suçlar ile Uyuşturucu ile Mücadele şube müdürlüklerinden ekipler katıldı. Okulların önünde, çevresindeki park ve bahçeler, metruk binalar, kahvehaneler, alkol ve tütün ürünü satılan işletmeler ve internet salonları gibi iş yerlerini denetlendi.

Şüpheli şahısların üzerinde kimlik sorgusu yapan ekipler, şüpheli gördükleri araçlarda da aramalarda bulundu. Emniyet yetkilileri, okulların güvenliği ve öğrencilerin zararlı alışkanlıklardan korunmasına yönelik çalışmaların devam edeceği belirtildi.

(MB-YE-AÖ-AŞ-Y)



11.05.2017 13:35:46 TSI

NNNN

