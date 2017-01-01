ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / KONYA HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Başkan Kütükcü: "Üretim Reform Paketi, sermayeyi üretime motive edecek"

11 Mayıs 2017 Perşembe, 13:28
Başkan Kütükcü: "Üretim Reform Paketi, sermayeyi üretime motive edecek"
Başkan Kütükcü: "Üretim Reform Paketi, sermayeyi üretime motive edecek"

(Fotoğraflı)

KONYA (İHA) - Konya Sanayi Odası (KSO) Başkanı, TOBB Yönetim Kurulu Üyesi Memiş Kütükcü, bir süredir Türkiye'nin gündeminde olan ve sona yaklaşılan 77 maddelik Üretim Reform Paketini değerlendirdi.
Üretim Reform Paketinin mevcut yatırımları güçlendirmenin yanı sıra, sanayiden uzaklaşan sermayeyi de yeniden üretime motive edeceğinin altını çizen Kütükcü, paketin OSB'ler için bir milat olduğunu vurgulayarak, "OSB'lerimiz yüzbinlerce insana yeni iş ve aş kaynağı olacaktır" dedi. Türkiye'nin son dönemlerde çok zorlu ekonomik ve siyasal badireler atlattığına, ancak tüm bu zorluklara rağmen reformla büyüme arzusunu hiçbir zaman yitirmediğine dikkat çeken Kütükcü, "İş dünyasının önündeki engelleri kaldıran, rekabet gücünü artıran, Üretim Reform Paketi gibi köklü değişimleri beraberinde getirecek olan düzenlemeleri, reformist bakış açısını memnuniyetle karşılıyoruz" dedi.

Pek çok köklü düzenleme geliyor
Sanayicilerin üzerindeki yükün kaldırılmasına değinen Memiş Kütükcü, "Bu paketle birlikte yıllardır her fırsatta dile getirdiğimiz pek çok konu çözüme kavuşturuluyor. Sanayicilerimizin elektrik tüketiminde ödediği TRT payının kaldırılması, hafta sonu çalışma izni alma zorunluluğuna son verilmesi, sanayi sicili almış sanayicilerden emlak vergisi alınmaması, şehir içinde kalan sanayi sitelerinin taşınması, enerji verimliliği gibi pek çok köklü düzenlemeyi beraberinde getirecek bu paket için, başta Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanımız olmak üzere, hükümetimize ve emeği geçen herkese sanayicilerimiz adına teşekkür ederim. Ayrıca bu paketin ilgili tüm kurum ve kuruluşlarla istişare halinde hazırlanarak, ortak akılla hayata geçirilmesi de önemli bir kazanımdır" ifadelerini kullandı.

OSB'ler için bir milat olacak
Aynı zamanda OSBÜK'ün (Organize Sanayi Bölgeleri Üst Kuruluşu) de Yönetim Kurulu Başkanlığını yürüten Kütükcü, Üretim Reform Paketi ile OSBÜK'e yeni bir yasal statü kazandırılmasının, OSB'lerin daha kaliteli hizmet almalarının yolunu açacağını belirtti. Türkiye'de sayıları 312'yi bulan OSB'lerde doluluk oranının yüzde 70'lerde kaldığını, Üretim Reform Paketinde getirilen düzenlemelerle bu oranın daha üst seviyelere taşınacağını söyleyen Kütükcü, "Organize Sanayi Bölgelerimiz yüzde 70 doluluk oranına rağmen, bir milyon 700 binin üzerinde istihdam sağlayan çok güçlü bir yapıya sahip. İnşallah Üretim Reform Paketi ile birlikte, parsellerimizdeki doluluk oranı artacak ve OSB'lerimiz yüzbinlerce insana yeni iş ve aş kaynağı olacaktır. Bu anlamda Üretim Reform Paketi OSB'ler için bir milat olacaktır" diye konuştu.
(İB-FM-Y)

11.05.2017 13:37:06 TSI
NNNN
İLGİLİ HABERLER
Konya Ticaret Borsası
YEREL

KONYA TİCARET BORSASI
Ev sahibi olmanın mutluluğunu yaşadılar
YEREL

EV SAHİBİ OLMANIN MUTLULUĞUNU YAŞADILAR
MEDAŞ´tan muhtarlara ihbar hattı
YEREL

MEDAŞ´TAN MUHTARLARA İHBAR HATTI
Konya merkezli FETÖ/PDY operasyonu
YEREL

KONYA MERKEZLİ FETÖ/PDY OPERASYONU
Konya merkezli 24 ilde FETÖ/PDY operasyonu
YEREL

KONYA MERKEZLİ 24 İLDE FETÖ/PDY OPERASYONU
Zehirlendikleri sanılan iki çocuk uyurken bulundu
YEREL

ZEHİRLENDİKLERİ SANILAN İKİ ÇOCUK UYURKEN BULUNDU
Başkan Akyürek: &quot;Zihinlerdeki engelleri kaldırmak için çalışmalıyız&quot;
YEREL

BAŞKAN AKYÜREK: "ZİHİNLERDEKİ ENGELLERİ KALDIRMAK İÇİN ÇALIŞMALIYIZ"
Beyşehir'de 10 Mayıs Dünya Göçmen Kuşlar Günü kutlandı
YEREL

BEYŞEHİR'DE 10 MAYIS DÜNYA GÖÇMEN KUŞLAR GÜNÜ KUTLANDI
NEÜ'de Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesinin mezuniyet heyecanı
YEREL

NEÜ'DE SOSYAL VE BEŞERİ BİLİMLER FAKÜLTESİNİN MEZUNİYET HEYECANI
Konya'daki tarihi eser operasyonu
YEREL

KONYA'DAKİ TARİHİ ESER OPERASYONU
Konya Ticaret Borsası
YEREL

KONYA TİCARET BORSASI
Meram'da Fahrünnisa Hatun Sosyal Tesisinin temeli atıldı
YEREL

MERAM'DA FAHRÜNNİSA HATUN SOSYAL TESİSİNİN TEMELİ ATILDI
Beyşehir'in parklarında yeni nesil oyun grubu dönemi
YEREL

BEYŞEHİR'İN PARKLARINDA YENİ NESİL OYUN GRUBU DÖNEMİ
Ereğli'de Uzun Çarşı değişimle canlandı
YEREL

EREĞLİ'DE UZUN ÇARŞI DEĞİŞİMLE CANLANDI
Meram Kadın Meclisi kuruldu
YEREL

MERAM KADIN MECLİSİ KURULDU
Konya'da fırıncıların hukuk zaferi
YEREL

KONYA'DA FIRINCILARIN HUKUK ZAFERİ
Konya'da havaya rastgele ateş açan kişi yakalandı
YEREL

KONYA'DA HAVAYA RASTGELE ATEŞ AÇAN KİŞİ YAKALANDI
Konya SMMMO ve Vergi Dairesi Başkanlığından istişare toplantısı
YEREL

KONYA SMMMO VE VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞINDAN İSTİŞARE TOPLANTISI
Konya'da silahlı kavga
YEREL

KONYA'DA SİLAHLI KAVGA
Beyşehir'de yeni Adalet Sarayı'nın yapımına başlandı
YEREL

BEYŞEHİR'DE YENİ ADALET SARAYI'NIN YAPIMINA BAŞLANDI
Konya'da FETÖ/PDY soruşturması
YEREL

KONYA'DA FETÖ/PDY SORUŞTURMASI

ICAT'17 konferansı başladı
YEREL

ICAT'17 KONFERANSI BAŞLADI
EN ÇOK OKUNANLAR
Ünlülerin çocukluk halleri
ŞİPŞAK

"KABUL EDİYORUM ÇOCUKKEN GERÇEK BİR BELAYDIM"

 1
  • 2 Ünlü mankenin cesur elbisesi
  • 3 Ünlü oyuncu eridi bitti! İşte son hali...
  • 4 “Eski arabalara merakım var”