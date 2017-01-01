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Başkan Keleş, Uşak'ta ziyaretlerde bulundu



(Fotoğraflı)



Tuncay Türkgülü

DÜZCE (İHA) - Düzce Belediye Başkanı Mehmet Keleş, Uşak'ta çeşitli temaslarda bulundu ve Uşak Üniversitesi öğrencileri ile buluştu. Başkan Mehmet Keleş, tüm gününü geçirdiği Uşak'ta Valilik, Belediye Başkanlığı, Uşak Üniversitesi ve Egem Tv'de çeşitli programlara dahil oldu. Başkan Keleş, Uşak Üniversitesi'nde de söyleşiye katıldı.

Düzce Belediye Başkanı Mehmet Keleş yayın merkezi Uşak'ta bulunan Egem Tv'nin konuğu olarak Uşak'a gitti. Başkan Keleş, Egem TV'nin ve Uşak Üniversitesi ile birlikte geliştirdiği 'Yıldız Buluşmaları' programı kapsamında Uşak Üniversitesi öğrencileri ile canlı yayında buluştu. Başkan Uşak ziyaretinde önce Uşak Belediye Başkanı Nurullah Cahan ile bir araya geldi. Karşılıklı görüşmelerin ardından her iki Başkan birlikte Uşak Valisi Ahmet Okur'u makamında ziyaret ettiler. Başkan Mehmet Keleş daha sonra Egem Tv ile Uşak Üniversitesi işbirliği ile yapılan ve öğrencilerin bulunduğu Üniversite salonundan canlı olarak yayınlanan 'Yıldız Buluşmaları' programına katıldı.

(TT-AY)



11.05.2017 13:40:57 TSI

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