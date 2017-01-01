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Vergi Dairesi Başkanı Uzun'dan yapılandırma uyarısı

- Antalya Vergi Dairesi Başkanı Metin Uzun:

- "Taksitler için son tarih 31 Mayıs"

- "ilk taksitini süresinde ödeyemeyen mükelleflerimizin ise ilk taksit ile birlikte ikinci taksitlerini de Mayıs 2017 ayında ödemeleri halinde Kanundan yararlanma hakkı devam edecektir"



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ANTALYA (İHA) - Antalya Vergi Dairesi Başkanı Metin Uzun, yapılandırılmış vergi borçlarının ilk taksitini ödeyen mükelleflerin, ikinci taksiti 31 Mayıs 2017 ayına kadar ödemeleri gerektiğini söyledi. Uzun, ilk taksiti ödemeyen mükelleflerin de yapılandırmayla ilgili kanundan yararlanmaya devam edebilmeleri için gecikmiş taksitle beraber iki taksiti yine Mayıs ayı içerisinde ödemeleri gerektiğini vurguladı.

Antalya Vergi Dairesi Başkanı Metin Uzun, Grup Müdürü Cemal Akpunar, Sosyal Güvenlik Kurumu İl Müdür Yardımcısı Recep Şen ile birlikte Antalya Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Ali Çandır'ı ziyaret etti. ATB Yönetim Kurulu Üyeleri Halil Bülbül ile Cüneyt Doğan'ın da bulunduğu ziyarette Uzun, 19 Ağustos 2016 tarihinde yürürlüğe giren vergi borçlarının yapılandırılmasıyla ilgili Mayıs 2017 ayında yapılacak taksit ödemeleri hakkında bilgi verdi.



31 Mayıs son gün

6736 sayılı Kanundan yararlanabilmek için ilk iki taksitin süresinde ödenmesi şartını anımsatan Metin Uzun, şunları kaydetti:

"Kanun hükümlerine göre borçlarını yapılandıran mükelleflerimizin, peşin veya ilk iki taksit ödemelerini her hal ve takdirde 31 Mayıs 2017 tarihi bitimine kadar yapmaları gerekmektedir. Kanun kapsamında ilk taksitlerini Kasım 2016 ayında ödeyen mükelleflerimizin Ocak ayında ödemeleri gereken ikinci taksit ödemelerini 31 Mayıs 2017 tarihi bitimine kadar yapmaları, ayrıca ilk taksitini süresinde ödeyemeyen mükelleflerimizin ise ilk taksit ile birlikte ikinci taksitlerini de Mayıs 2017 ayında ödemeleri halinde Kanundan yararlanma hakkı devam edecektir."



"Fırsatı kaçırmayın"

Özellikle birikmiş borçların ödenmesine büyük kolaylık sağlayan 6736 sayılı Kanundan yararlanmak için tanınmış olan bu son şansın kaçırılmaması gerektiğini belirten Uzun, "Kanun kapsamında peşin veya taksitli ödeme seçeneklerini tercih edip yapılandıran tutarları ödeyemeyen borçlular Mayıs 2017 ayı sonuna kadar ödemelerini peşin yaptıkları takdirde peşin ödeme indiriminden faydalanabileceklerdir. Mükelleflerimizin ödemeler için son günlerde oluşabilecek yoğunluğu dikkate alarak ödemelerini son günlere bırakmadan yapmaları halinde gereksiz zaman kaybı önlenecektir" diye konuştu. Uzun, yapılandırmayla ilgili ödemelerin vergi daireleri, bankalar ve kredi kartıyla yapılabileceğini kaydetti.



"Tekrar yapılandırma beklentisi yanlış"

Antalya Ticaret Borsası Başkanı Ali Çandır, borçların yapılandırmasıyla ilgili kanundan yararlananların bu fırsatı kaçırmaması gerektiğini belirterek, tekrar yapılandırma beklentisinin yanlış olduğunu kaydetti. Çandır, Başkan Metin Uzun'a ziyareti nedeniyle teşekkür ederken, üyelerine yapılandırma ödemelerini zamanında yapması konusunda bilgilendirmede bulunacaklarını kaydetti.

(SM-



11.05.2017 13:40:57 TSI

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