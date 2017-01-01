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Balya'da engeller BENGİ ile aşılıyor



(Fotoğraflı)



Fatma Talay

BALIKESİR (İHA) - Balıkesir'in Balya ilçesinde, Şamile Altıntaş İlkokulu öncülüğünde engellilere yönelik bilinç düzeyinin yükseltilmesi ve olumlu tutum geliştirilmesi amacıyla "Engelilerin Farkında Olalım" adlı proje hayata geçirildi. Balıkesir Valiliğince yürütülmekte olan BENGİ projesi kapsamında Şamile Altıntaş İlkokulu özel eğitim sınıfı öğretmenleri, ilçe halkını, engellilerin sosyal katılımlarının sağlanması amacıyla, bilinçlendirmek için başarılı bir projeye imza attılar.

"Engellilerin Farkında Olalım" adlı proje çerçevesinde özel eğitim sınıfı öğretmenleri Cenger Dönmezoğlu ve Hazal Özdemir tarafından hazırlanan afişler, ilçe genelinde resmi kurumlara asıldı. Ayrıca el ilanları ve basılan broşürler dağıtılarak halkın konuya ilgisi çekildi. Proje ile ilgili bilgi veren özel eğitim sınıf öğretmeni Cenger Dönmezoğlu, ''Projenin ilk aşamasında hazırladığımız el ilanları, broşürler ve afişler sayesinde halkımızın dikkatini çekmeyi başardık. Projemizin ikinci ayağında ise cami, kahvehane ve pazaryeri ziyaretleri yaparak bilgilendirme konuşmaları yaptık. Halkımıza, engellerin aslında kişilerde değil fikirlerde olduğu konusunda bilgi ve deneyimlerimizi aktardık'' dedi. Projenin 3. aşamasının uygulama ve izleme - değerlendirme aşaması olduğunu vurgulayan Hazal Özdemir de, "Şimdi 3. aşamayı uyguluyoruz. Önceden İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünce belirlenen engellilerin sosyal hayatlarını, toplumun onlara karşı davranışlarındaki değişimleri gözlemliyoruz. Olumlu değişimler, dönütler almak bizleri çok sevindiriyor. Zaman zaman kendi öğrencilerimizle de alışveriş yapmaya, çocuk oyun alanlarında oynamaya gidiyoruz. Esnaf ziyareti ve makam ziyaretlerinde bulunuyoruz. Engelleri aşmanın en büyük adımının, halkımızın engelli bireylere karşı anlayışlı ve sahiplenici bir davranış şekli geliştirmek olduğunu düşünüyoruz. Balya'da bunu başarmak bizi sevindiriyor" dedi. İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Uzanç ise, Projenin hazırlık ve uygulama aşamasında anlayışlarından dolayı Balya halkına, Projeye verdikleri destek için de Okul Müdürü Şahin Uçar ve görevli öğretmenlere teşekkür etti.

(FT)



11.05.2017 13:42:22 TSI

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