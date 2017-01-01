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Osmangazi'de harekete engel yok



(Fotoğraflı)



BURSA (İHA) - Osmangazi Belediyesi, sağlıklı beslenme ve sporun önemine dikkat çekmek için çeşitli faaliyetlere imza atıyor.

Osmangazi Belediyesi'nin personeline yönelik başlattığı sağlıklı beslenme ve kilo kontrolü programı ilgi görüyor. Programa Osmangazi Belediye Başkan Yardımcısı Halil Döner, Sağlık İşleri Müdürü Sevcan Yaman ve çok sayıda personel ile Osmangazi Engelli Birimi'nden çok sayıda kişi katıldı.. Kültürpark'ta yapılan yürüyüşün ardından profesyonel spor eğitmenleri nezaretinde kültürfizik hareketleriyle spor tamamlandı. Engelliler de egzerzis yaparak sporun önemine dikkat çekti.

Belediye Başkanı Mustafa Dündar, "Osmangazi'ye kazandırdığımız pek çok spor tesisinde vatandaşlarımız da spor yapma fırsatı buluyor. Belediyemizde de başlattığımız sağlıklı beslenme ve kilo kontrolü programıyla da çalışanıyla da vatandaşıyla da sağlıklı bir Osmangazi hedefliyoruz" dedi.

(MŞ)



11.05.2017 13:42:31 TSI

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