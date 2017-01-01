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Büyükşehir'den Engelsiz Adana Çalıştayı ve Engelli Festivali

11 Mayıs 2017 Perşembe, 13:33
Büyükşehir'den Engelsiz Adana Çalıştayı ve Engelli Festivali
Büyükşehir'den Engelsiz Adana Çalıştayı ve Engelli Festivali

(Fotoğraflı)

ADANA (İHA) - Adana Büyükşehir Belediyesi, Engelliler Haftası ve Engelsiz Yaşam Merkezi Projesi kapsamında söyleşi, seminer, çalıştay ve festival düzenliyor.
Adana Büyükşehir Belediyesi, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ve Avrupa Birliği ortaklığıyla hayata geçirilen, "Dezavantajlı Kişilerin Sosyal Entegrasyonu ile İstihdam Edilebilirliklerinin Geliştirilmesi Hibe Programı" Engelsiz Yaşam Merkezi Projesi, söyleşi, seminer, çalıştay ve festival programı sürüyor.
Engelliler Haftası etkinlikleriyle birleştirilen Çalıştay ve Festival programı 10-11- 12 Mayıs tarihlerinde hayata geçiriliyor. 10 Mayıs 2017'de Adana Sürmeli Oteli'nde gerçekleştirilen Engelsiz Şehir Adana Çalıştayı'na, konuyla ilgili uzman ve akademisyenlerin yanı sıra, ilgili bakanlıklarla, İŞKUR'dan personel katıldı. Çalıştayın açılışında konuşan Adana Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ramazan Akyürek, 3 yıldır engelli vatandaşların sorunlarını azaltmak adına önemli işler yaptıklarını belirtti. Akyürek, "Adana Büyükşehir Belediye Başkanımız Hüseyin Sözlü Bey, engelli vatandaşlarımızın sorunlarına son derece duyarlı. Onların sorunlarının çözülmesi, engelliler için daha yaşanabilir bir Adana oluşturulması için, belediyenin olanakları dahilinde elinden geleni yapıyor. Engellilerimiz için projeler üretmeye, onların ürettikleri projeleri desteklemeye devam edeceğiz" dedi.
Yaklaşık 50 uzman, akademisyen ve personelin yer aldığı, Prof. Dr. Yakup İçingür'ün moderatörlüğünü yaptığı Çalıştayda; Türkiye Engelliler Konfederasyonu Başkanı Av. Turan İçli, Engelli Farkındalığının Artırılması ve Dezavantajlı Kesimlerin Sorunları konusunda bilgi verdi. 11 Mayıs 2017'de ise engellilerin sorunlarının çözümüne yönelik beyin fırtınalarının yaşandığı çeşitli söyleşiler gerçekleştiriliyor. Aynı gün, benzer amaçlara hizmet edecek seminerler de yapılıyor. 12 Mayıs 2017'de ise Şinasi Efendi Sokağı'nda Engelli Festivali hayata geçiriliyor.

Stantlarda engellilerin ürünleri satışa sunulacak
Adana Büyükşehir Belediyesi Sağlık ve Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı'nca düzenlenen festivalde gün boyunca çeşitli stantlarda, engellilerce yapılan ürünlerin satışı gerçekleştirilecek. Engelli çocukların anneleri ile fotoğraflarının Adanalıların beğenisine sunulacağı sergi de aynı alanda açılacak.

Tuba Yurt konseri ve bilyeli baston dağıtımı
Engelli grupların halk oyunları ve çeşitli gösteriler sunacağı festivalde saat 19:30'da şarkıcı Tuba Yurt sahne alacak. Konser sırasında, Adana Büyükşehir Belediyesi'nce, ihtiyaç sahibi görme engellilere bilyeli baston dağıtılacak.
(ELF-Y)

11.05.2017 13:42:57 TSI
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