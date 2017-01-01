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Başkan Koçak, ESOB yönetimini ziyaret etti

11 Mayıs 2017 Perşembe, 13:35
Başkan Koçak, ESOB yönetimini ziyaret etti
Başkan Koçak, ESOB yönetimini ziyaret etti

(Fotoğraflı)

Gökten Ceylan
AFYONKARAHİSAR (İHA) - Afyonkarahisar 2. Küçük Sanayi Sitesi Kooperatifi Başkanı Bekir Koçak ve yönetim kurulu üyeleri Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (ESOB) Başkanı Abdülkadir Konak'ı ziyaret etti.
Gerçekleşen ziyarette konuşan Başkan Koçak, 14 Mayıs Pazar günü gerçekleştirilecek genel kurulda bütün üyelere oylamaya katılmaları çağrısında bulundu. Başkan Koçak, "2 yıl sonra kooperatif yönetiminden site yönetimine geçeceğiz. Bütün esnaflarımızın genel kurula bekliyoruz. Yönetimlerimizde hiçbir değişiklik yapmadık, aynı kadroyla devam edeceğiz" dedi.
ESOB Başkanı Konak ise 35 yıldır esnaf teşkilatı içinde olduğunu söyledi ve Bekir Koçak ve yönetimine tavsiyelerde bulundu. Başkan Konak, "Rakibiniz karınca bile olsa merdane gibi görün derler. Genel kurulda her şey olabileceğini unutmayın, o nedenle seçimleri garanti görmeyin. Unutmayın ki, her seçimin bir galibi olacak" diye konuştu.
(GC-

11.05.2017 13:44:28 TSI
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