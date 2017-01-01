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Ülkü Ocakları Adana İl Başkanlığı'ndan Birlik ve Beraberlik Şöleni

11 Mayıs 2017 Perşembe, 13:37
Ülkü Ocakları Adana İl Başkanlığı'ndan Birlik ve Beraberlik Şöleni
Ülkü Ocakları Adana İl Başkanlığı'ndan Birlik ve Beraberlik Şöleni
- Şölene, Ülkü Ocakları Genel Başkanı Olcay Kılavuz da katıldı

(Fotoğraflı)

ADANA (İHA) - Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı'nın Adana'da organize ettiği Birlik ve Beraberlik Şöleni binlerce ülkücünün katılımıyla coşku içinde kutlandı. Türk Bayrağı'nı dalgalandıran Ülkücüler, sevilen sanatçılar Ali Tahir Mert, Osman Öztunç ve Ali Kınık'ın şarkılarıyla eğlendi.
Görkemli gecede vatandaşlara hitap eden Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Başkanı Olcay Kılavuz, "Ülkü Ocakları, cennet mekan Başbuğumuz Alparslan Türkeş'in izinde, liderimiz sayın Devlet Bahçeli Bey'in emrinde, ilke ve ülkülerine bağlı kalarak yalnız Türk Milleti'nin hizmetindedir" dedi.

Ülkücü camia Adana'da buluştu
Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Adana İl Başkanlığı'nın evsahipliğinde Mimar Sinan Açıkhava Tiyatrosu'nda gerçekleştirilen Birlik ve Beraberlik Şöleni, Adana, Mersin, Osmaniye, Hatay, Kahramanmaraş'ta yaşayan ülkücüleri buluşturdu. Birlik ve Beraberlik Şöleni'ne Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Genel Başkanı Olcay Kılavuz, MHP Adana İl Başkanı Yusuf Baş, Karaisalı Belediye Başkanı Saadettin Aslan, İmamoğlu Belediye Başkanı Gazi Adamhasan, ASKİ Genel Müdürü Hüseyin Oprukçu, Türk Kamu-Sen Adana İl Temsilcisi Selahattin Dolgun, Adana Taş Medreseli Ülkücüler Derneği Başkanı Fuat Toygar, komşu illerin Ülkü Ocakları başkanları, MHP ilçe başkanları ve Adana Büyükşehir Belediyesi bürokratları ile binlerce vatandaş katıldı.

Mehter coşturdu, zeybek gururlandırdı
Gecenin açılışında Mustafa Kemal Atatürk ve şehitler anısına saygı duruşunda bulunup, hep bir ağızdan İstiklal Marşı'nı okuyan ülkücüler, vatanın bölünmez bütünlüğü uğruna şehit olan kahramanlar için dua etti. Mehter Takımı'nın programında Osman Paşa, Genç Osman, Ceddin Deden, Mehter, Artar Cihadla Şanımız, Hücum, Türkiyem ve Malazgirt marşlarını dinleyen Ülkücülerin göğsü kabardı. Halk oyunları ekibinin zeybek ve harmandalı oyunlarını ilgiyle izleyen Ülkücüler, büyük alkışla tempo tuttu. Ülkücü camianın sevilen sanatçılarından Ali Tahir Mert, Osman Öztunç ve Ali Kınık, birbirinden güzel şarkılarını seslendirip, tribünleri dolduran Çukurovalıları coşturdu.

Deniz: "Türk Bayrağı'nın gölgesinde bozkurt gibi bir ve bütünüz"
Şölenin evsahibi olarak ilk sözü alan Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Adana İl Başkanı Soner Deniz, birlik, beraberlik ve dayanışma mesajları verdi. Soner Deniz, "2023 Lider Ülke Türkiye yolunda Ülkü Ocaklı gençler olarak ayrıştıran değil bütünleştiren, yozlaştıran değil aydınlatan, ötekileştiren değil birleştiren bizler; ay yıldızlı Türk Bayrağı'nın gölgesinde bozkurt gibi bir ve bütünüz. Yılmadan, yıkılmadan, yiğitçe, mertçe Türk Milleti'nin ve Turan hayali ile yanıp tutuşan tüm soydaşlarımızla el ele, gönül gölüne hedefe bir mızrak gibi varacağımıza and içtik. Adımız bir, acımız bir, andımız birdir. Kuzeyden güneye, doğudan batıya tek bilek, tek yüreğiz ve biz Türkiyeyiz. Ne mutlu Türküm diyene!" dedi.

Kılavuz: "Milliyetçi hareket'in kuruluşunda Adana'nın yeri büyük"
Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Genel Başkanı Olcay Kılavuz da konuşmasında Türk Milleti'nin yegane umudu, güvenç kaynağı ve milli direncin adresi Milliyetçi Hareket'in kuruluşunda Adana'nın önemli bir yere sahip olduğunu vurguladı. Ülkücü, Milliyetçi Türk gençliği olarak Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin emrinde olduklarının altını çizen Olcay Kılavuz, şunları söyledi:
"Büyük Türk Milleti'nin değerlerinden ilham alıp, Türklüğün bekasını tüm menfaatlerin üzerinde gören Ülkü Ocakları, Türk Milleti'nin kararlarının üzerinde hiç bir gücün olmadığının bilincindedir. Milli birlik ve beraberliğimize, bin yıllık kardeşliğimize, vatanımıza ve devletimize kasteden tüm kumpaslar, milletimizin ve Ülkücülerin kararlı duruşları karşısında hüsrana uğramaya mahkumdur. Binlerce şehidimizin canı, gazimizin kanı, sayısız mağdurumuzun gözyaşı ve milyonlarca Türklük sevdalısının dualarıyla elde edilen kazanımlarımızı koruyan Milliyetçi-Ülkücü Hareket, bahanelerin ardına sığınmadan kutlu yolculuğuna devam edecektir. Ülkü Ocakları, hiç bir karşılık beklemeksizin, inadından değil davamıza özgü öğretilerimizden kaynaklanan inancımızdan dolayı dün olduğu gibi bugün ve yarın da Liderimiz Sayın Devlet Bahçeli Bey'in yanında ve emrindedir. Bu hesapsız duruş, Allah davasına olan, son nefer ve son nefese kadar baki kalacak sadakatimizin gereğidir. Adana'da böylesine güzel bir şöleni organize eden Ülkü Ocakları Adana İl Başkanımız Soner Deniz'e ve emeği geçenlere teşekkür ediyorum."
(ELF-Y)

11.05.2017 13:46:12 TSI
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