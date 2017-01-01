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Fındık kurdu uyarısı



(Fotoğraflı)



Metin Akyürek

ORDU (İHA) - Ordu Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü, fındık ürününün ana zararlısı olan fındık kurduna karşı üreticileri uyararak ilaçlı mücadele zamanının başladığını duyurdu.

Ordu Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğünden yapılan açıklamada, fındık kurdunun Mayıs ayında ortaya çıkmaya başladığı, bir çift böceğin 160 adet meyvede beslenme zararı yaptığı ve yaklaşık 40 adet yumurtlama ile toplamda 200 adet meyveye zarar vererek büyük bir ekonomik kayba sebep olduğuna dikkat çekildi.

Bu zararlıya karşı etkili bir mücadele için üreticilerin tavsiyelere uygun olarak ilaçlama yapmalarının mücadeledeki başarıyı artıracağı vurgulanan açıklamada, fındık kurdu mücadelesinin sahil kesimde 13 Mayıs-20 Mayıs, 250-500 rakım arasındaki orta kesimde 20 Mayıs-27 Mayıs ve 500 rakımı aşan yüksek kesimde 27 Mayıs-3 Haziran 2017 tarihleri arasında yapılabileceği kaydedildi.

Açıklamada ayrıca, fındıktan sonra Ordu'nun diğer önemli bir geçim kaynağının arıcılık olduğu vurgulanırken, "Fındık kurdu ilaçlaması esnasında arıların su içtiği kaynaklara ilaç bulaştırılmaması son derece önemlidir. İlaçlamalar akşamüzeri veya sabahın erken saatlerinde, arıların uçuş yapmadıkları zamanda yapılmalıdır" denildi.

(MAK-SLH-Y)



11.05.2017 13:49:24 TSI

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