60 yıllık şoförsün' dediler plaket ve hediye verdiler
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HATAY (İHA) - Payas Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Gökhan Yiğit, ve Payas İlçe Kaymakamı Hakan Kılınçkaya tarafından mesleğinde 60'uncu yılı dolduran şoförlere plaket ve hediye verdi.
Payas İlçesinde Taşımacılık esnafından taksiciler, kamyoncular, minibüsçüler ve nakliyecilerin bağlı bulunduğu Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Gökhan Yiğit, ve Payas İlçe Kaymakamımız Hakan Kılınçkaya, meslekte 60 yılını dolduran şoförleri ödüllendirdi. Teşekkür plaketi ve hediyeler verilen şoförler, hatırlanmaktan ve ödüllendirilmekten büyük mutluluk ve gurur duyduklarını dile getirdiler.
(FRT-Y)
11.05.2017 13:51:07 TSI
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