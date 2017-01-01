ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / MUĞLA HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Milas Türk Musikisi Derneğinden 88. konser

11 Mayıs 2017 Perşembe, 13:45
Milas Türk Musikisi Derneğinden 88. konser
Milas Türk Musikisi Derneğinden 88. konser

(Fotoğraflı)

Çağrı Purma
MUĞLA (İHA) - Muğla'nın Milas ilçesinde Türk Musikisi Derneği tarafından Belediye Toplantı ve Düğün Salonu'nda düzenlenen 88'inci konser musiki severler tarafından beğeniyle izlendi.
1976 yılından beri Milas'ta faaliyetlerini aralıksız devam ettiren Türk Musikisi Derneği, şef udi bestekar Ercan Karadamlı yönetiminde çıktığı konserde Türk musikisinin bir birinden değerli 25 eserini seslendirdi.
Musiki severlerin ayakta alkışladığı muhteşem konsere TRT sanatçısı klarnet üstadı Durmuş Kısaoğlu damga vurdu. Kısaoğlu konser boyunca yaptığı klarnet taksimleri ile sanatseverleri kendine hayran bıraktı.
Milas Belediye Başkanı Muhammet Tokat, Belediye Başkan Yardımcıları Zeynep Mat, Faik Karagöz, siyasi parti temsilcileri, muhtarlar ve musiki severlerin yoğun katılım gösterdiği konserin sunuculuğunu üstlenen Şükrü Demirkol yaptığı açılış konuşmasında; "1976 yılında kurulan derneğimizin kuruluşundan günümüze kadar var olmasına katkı sağlayan başkan ve yönetim kurulu üyelerine, her türlü koşullara rağmen amatör duygular içerisinde çalışmalara katkı veren korist, solist ve saz üstatlarımıza dernek binamızı tahsis eden ve görevi süresince bizlere her zaman destek veren Milas Belediye Başkanımız Muhammet Tokat ve tüm belediye çalışanlarına ve bizlere destek olan herkese teşekkür ediyoruz" diyerek sahneye konserde görev alan saz ve ses sanatçılarını davet etti.
Demirkol'un açılış konuşmasının ardından başlayan konserde Türk Musikisine ait 25 güzel eser dernek üyelerince koro ve solo olarak seslendirildi. Salonu dolduran sanatseverler tarafından ayakta alkışlanan konserin sonunda kısa bir konuşma yapan Milas Belediye Başkanı Muhammet Tokat; "Bizlere böylesine güzel bir gece yaşatan muhteşem müzik ziyafeti sunan Musiki Derneğimize teşekkür ediyorum. Başta şefimiz Ercan Karadamlı olmak üzere tüm saz ve ses sanatçılarımız muazzam bir repertuar ile müthiş bir sunum yaptılar. Gecemizi ve hayatımızı renklendirdiler ve anlamlandırdılar, kendilerine ne kadar teşekkür etsek azdır. Ben başta şefimiz olmak üzere tüm ses ve saz sanatçılarımıza, şimdiye kadar dernek başkan ve yöneticiliği yapmış herkese sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum" diyerek, koro şefi Ercan Karadamlı'ya gecenin anısına çiçek ve plaket takdim etti.
Konser toplu fotoğraf çekiminin ardından son buldu.
(ÇP-MB-Y)

11.05.2017 13:54:44 TSI
NNNN
İLGİLİ HABERLER
Şehit Başsavcı Alper son yolculuğuna uğurlanıyor
YEREL

ŞEHİT BAŞSAVCI ALPER SON YOLCULUĞUNA UĞURLANIYOR
Köyceğiz'de uyuşturucu operasyonu; 3 tutuklama
YEREL

KÖYCEĞİZ'DE UYUŞTURUCU OPERASYONU; 3 TUTUKLAMA
Fethiye'de jandarmadan yılın şoförüne ödül
YEREL

FETHİYE'DE JANDARMADAN YILIN ŞOFÖRÜNE ÖDÜL
Muğla'da uyuşturucu operasyonu
YEREL

MUĞLA'DA UYUŞTURUCU OPERASYONU
Ekiplerin dağda aradığı paraşütçü otelinde bulundu
YEREL

EKİPLERİN DAĞDA ARADIĞI PARAŞÜTÇÜ OTELİNDE BULUNDU
Eşsiz Bodrum, Kayseri'de
YEREL

EŞSİZ BODRUM, KAYSERİ'DE
Özel bireylerden Mitso'ya teşekkür
YEREL

ÖZEL BİREYLERDEN MİTSO'YA TEŞEKKÜR
Milas Belediyesi'nden engellilere hizmet kolaylığı
YEREL

MİLAS BELEDİYESİ'NDEN ENGELLİLERE HİZMET KOLAYLIĞI
Foseptik çukuruna düşen inek kurtarıldı
YEREL

FOSEPTİK ÇUKURUNA DÜŞEN İNEK KURTARILDI
Gölköy'de deniz dibi temizliği
YEREL

GÖLKÖY'DE DENİZ DİBİ TEMİZLİĞİ
Özel öğrencilerden resim ve el sanatları sergisi
YEREL

ÖZEL ÖĞRENCİLERDEN RESİM VE EL SANATLARI SERGİSİ
Ankara merkezli 81 ildeki FETÖ/PDY operasyonu
YEREL

ANKARA MERKEZLİ 81 İLDEKİ FETÖ/PDY OPERASYONU
Başkan güzellerle buluştu
YEREL

BAŞKAN GÜZELLERLE BULUŞTU
Mersinliler, Bodrum TIR'ını inceledi
YEREL

MERSİNLİLER, BODRUM TIR'INI İNCELEDİ
Tedavisi tamamlanan caretta carettalar denizle buluştu
YEREL

TEDAVİSİ TAMAMLANAN CARETTA CARETTALAR DENİZLE BULUŞTU
Alkolün etkisi &quot;Alkol gözlüğü&quot; ile anlatıldı
YEREL

ALKOLÜN ETKİSİ "ALKOL GÖZLÜĞÜ" İLE ANLATILDI
FETÖ'nün mahrem imamları tutuklandı
YEREL

FETÖ'NÜN MAHREM İMAMLARI TUTUKLANDI
Denizli Cumhuriyet Başsavcısı Alper'in kazada ölmesi
YEREL

DENİZLİ CUMHURİYET BAŞSAVCISI ALPER'İN KAZADA ÖLMESİ
Genç mucitler icatlarını sergiledi
YEREL

GENÇ MUCİTLER İCATLARINI SERGİLEDİ
Güney Ege sahilleri doldu
YEREL

GÜNEY EGE SAHİLLERİ DOLDU
Siirt'in &quot;mahrem imamları&quot; Muğla'da yakalandı
YEREL

SİİRT'İN "MAHREM İMAMLARI" MUĞLA'DA YAKALANDI
Muğla'da Yerel Tohum Güçlendiriliyor
YEREL

MUĞLA'DA YEREL TOHUM GÜÇLENDİRİLİYOR
Jandarma vatan için can, millet için kan veriyor
YEREL

JANDARMA VATAN İÇİN CAN, MİLLET İÇİN KAN VERİYOR
Baştuğ çiftçi bayramını çiftçinin ayağına giderek kutladı
YEREL

BAŞTUĞ ÇİFTÇİ BAYRAMINI ÇİFTÇİNİN AYAĞINA GİDEREK KUTLADI
EN ÇOK OKUNANLAR
Ünlülerin çocukluk halleri
ŞİPŞAK

"KABUL EDİYORUM ÇOCUKKEN GERÇEK BİR BELAYDIM"

 1
  • 2 Ünlü mankenin cesur elbisesi
  • 3 Ünlü oyuncu eridi bitti! İşte son hali...
  • 4 “Eski arabalara merakım var”