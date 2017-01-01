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Milas Türk Musikisi Derneğinden 88. konser



(Fotoğraflı)



Çağrı Purma

MUĞLA (İHA) - Muğla'nın Milas ilçesinde Türk Musikisi Derneği tarafından Belediye Toplantı ve Düğün Salonu'nda düzenlenen 88'inci konser musiki severler tarafından beğeniyle izlendi.

1976 yılından beri Milas'ta faaliyetlerini aralıksız devam ettiren Türk Musikisi Derneği, şef udi bestekar Ercan Karadamlı yönetiminde çıktığı konserde Türk musikisinin bir birinden değerli 25 eserini seslendirdi.

Musiki severlerin ayakta alkışladığı muhteşem konsere TRT sanatçısı klarnet üstadı Durmuş Kısaoğlu damga vurdu. Kısaoğlu konser boyunca yaptığı klarnet taksimleri ile sanatseverleri kendine hayran bıraktı.

Milas Belediye Başkanı Muhammet Tokat, Belediye Başkan Yardımcıları Zeynep Mat, Faik Karagöz, siyasi parti temsilcileri, muhtarlar ve musiki severlerin yoğun katılım gösterdiği konserin sunuculuğunu üstlenen Şükrü Demirkol yaptığı açılış konuşmasında; "1976 yılında kurulan derneğimizin kuruluşundan günümüze kadar var olmasına katkı sağlayan başkan ve yönetim kurulu üyelerine, her türlü koşullara rağmen amatör duygular içerisinde çalışmalara katkı veren korist, solist ve saz üstatlarımıza dernek binamızı tahsis eden ve görevi süresince bizlere her zaman destek veren Milas Belediye Başkanımız Muhammet Tokat ve tüm belediye çalışanlarına ve bizlere destek olan herkese teşekkür ediyoruz" diyerek sahneye konserde görev alan saz ve ses sanatçılarını davet etti.

Demirkol'un açılış konuşmasının ardından başlayan konserde Türk Musikisine ait 25 güzel eser dernek üyelerince koro ve solo olarak seslendirildi. Salonu dolduran sanatseverler tarafından ayakta alkışlanan konserin sonunda kısa bir konuşma yapan Milas Belediye Başkanı Muhammet Tokat; "Bizlere böylesine güzel bir gece yaşatan muhteşem müzik ziyafeti sunan Musiki Derneğimize teşekkür ediyorum. Başta şefimiz Ercan Karadamlı olmak üzere tüm saz ve ses sanatçılarımız muazzam bir repertuar ile müthiş bir sunum yaptılar. Gecemizi ve hayatımızı renklendirdiler ve anlamlandırdılar, kendilerine ne kadar teşekkür etsek azdır. Ben başta şefimiz olmak üzere tüm ses ve saz sanatçılarımıza, şimdiye kadar dernek başkan ve yöneticiliği yapmış herkese sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum" diyerek, koro şefi Ercan Karadamlı'ya gecenin anısına çiçek ve plaket takdim etti.

Konser toplu fotoğraf çekiminin ardından son buldu.

(ÇP-MB-Y)



11.05.2017 13:54:44 TSI

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