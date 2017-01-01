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Fethiye'de jandarmadan yılın şoförüne ödül



(Fotoğraflı)



Murat Yalçın

MUĞLA (İHA) - Fethiye'de yılın şoförü seçilen taksici Selahaddin Dirgen'e ödülü İlçe Jandarma Komutanlığında yapılan törenle verildi.



Trafik Haftası nedeniyle Fethiye İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı Trafik Timi ekipleri trafikte farkındalık oluşturabilmek amacıyla yılın şoförünü belirledi. Son beş yıldır hiç kazaya karışmamış ve trafik kurallarına azami uyum sağlayan taksi şoförü Selahaddin Dirgen, yılın şoförü seçildi.



Selahaddin Dirgen'e ödülü İlçe Jandarma Komutanlığında düzenlenen sade bir törenle sunuldu. Törene yılın şoförü Selahaddin Dirgen'in yanı sıra İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Yarbay Yılmaz Demirelli, Fethiye Şoförler Odası Başkanı Şaban Taşar, Jandarma Trafik Timi yetkilileri ile taksi kooperatifi yetkilileri katıldı.



Yılın Şoförü Sürücüleri Uyardı

Trafik Tim Komutanı Jandarma Kıdemli Başçavuş Mehmet Şen, taksici Selahaddin Dirgen'in trafik haftası nedeniyle Jandarma bölgesinde yılın şoförü seçildiğini belirtip, plaket ile ödüllendirdiklerini söyledi. Yılın şoförü Selahaddin Dirgen'e ödülü İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Yarbay Yılmaz Demirelli tarafından sunulurken, Dirgen'de ödüle layık olmaktan mutlu olduğunu belirtip, sürücüleri kazalara karşı uyarıp, öncelikle trafik kurallarına uymalarını istedi.



Fethiye Şoförler Odası Başkanı Şaban Taşar da, Jandarma tarafından yılın şoförü seçilen Selahaddin Dirgen'i kutlayarak; "Tüm şoför arkadaşlarımızın trafik kurallarına uymasını istiyorum. Önceliğimiz insan sağlığıdır. Trafik kurallarına, hız limitlerine ve diğer kurallara uyarsak hiçbir problem yaşamayız" dedi.

(MY-MB-Y)



11.05.2017 13:55:39 TSI

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