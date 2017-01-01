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Türk Ocakları Sivas Şubesi'nden Atatürk'e hakarete tepki



(Fotoğraflı)



Hakan Kaleli

SİVAS (İHA) - Türk Ocakları Sivas Şube Başkanı Prof. Dr. Ahmet Bozdoğan, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'e bir televizyon kanalında hareket edilmesine tepki göstererek," Türk milliyetçileri Atatürk'ün şahsında Türklüğe hareket edenlerden hesap soracaktır" dedi.

Bozdoğan şube binasında düzenlediği basın açıklamasında,"Atatürk'ün şahsında Türk milletine hareket edenler hainliklerini açıkça belli etmiş olurlar. Çünkü Müslüman Türk milletine düşmanca tavırlarını bu vesileyle açığa vuran FETÖ/PDY, PKK/PYD gibi uluslararası terör örgütleri gibi adı dost olup da tavırları düşmanlıktan başta hiç bir tarife sığmayan çeşitli devletlerin tercihiyle içimizdeki bu hainlerin hem düşünceleri hem de davranışları birebir örtüşmektedir. Yani içimizdeki bu hainlerin devletimizin ve milletimizin açık düşmanlarından hiçbir farkı yoktur. Bunlar bugün dünya yüzünde Türklüğe ve Türk devletine açıktan ve dolaylı yoldan saldıranlara aynı dili, aynı tavrı kullanmaktadırlar" dedi.

"Türk milliyetçilerine hareket edenlerden hesap sorulacaktır"

Atatürk üzerinden Türk milliyetçilerine hareket edenlerden hesabın sorulacağını ifade eden Bozdoğan,"Avrupa'da Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed Mustafa üzerinden dini değerlerimize saldıranlarla Türkiye'de Mustafa Kemal Atatürk veya devletimizin kadroları üzerinden Türklüğe ve Türk devletine saldırılan milli ve manevi değerlerimizi yıpratma kastı bakımından aynı güruhun parçalarıdır. Avrupa'dakiler dini değerlerimize buradakiler de milli değerlerimize saldırıyı adeta meslek haline getirmişlerdir" diye konuştu.

(UY-Y-)



11.05.2017 13:59:01 TSI

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