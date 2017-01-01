Muş'ta kaçak sigara operasyonu
MUŞ (İHA) - Muş İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalarda 6 bin 490 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.
Muş Valiliğinden yapılan açıklamada, polis ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda bir şahsın aracında bin 490 paket, farklı bir şahsın aracında ise 3 bin paket, ayrıca Malazgirt ilçesinde de bir şahsın aracında yapılan aramada ise 2 bin paket olmak üzere toplam 6 bin 490 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildiği belirtildi. Şüpheli şahıslar hakkında 5607 Sayılı Kanuna Muhalefet suçundan yasal işlem yapıldığı ifade edilen açıklamada, "İlimizde her türlü suç ve suç oluşumlarına karşı kesintisiz mücadelemiz sürdürülecektir" denildi.
(MSA-Y)
11.05.2017 13:59:19 TSI
NNNN