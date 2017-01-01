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Çaldıran'ı güzelleştirme çalışması



(Fotoğraflı)



M. Emin Arvas

VAN (İHA) - Van'ın Çaldıran Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü tarafından Beyazit Mahallesi'ndeki kaldırım taşlarını boyama çalışması başlatıldı.

Beyazit Mahallesi'ndeki cadde kenarlarındaki bordür taşlarını mavi ve beyaz renge boyayan ekipler, mahalleye güzel bir görünüm kazandırıyor. Çalışmalarla ilgili açıklamalarda bulunan Çaldıran Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Tekin Dündar, Beyazit Mahallesi'nde başlatmış oldukları bahar temizliğiyle birlikte kaldırım taşlarını da mavi ve beyaz renge boyama işlemine başladıklarını söyledi. Dündar, "Beyazit Mahallemize güzel bir görünüm kazandıracağız. İlkbaharın iyiden iyiye hissedilmesiyle Park ve Bahçeler Müdürlüğümüz de ilçenin güzel bir görünüme kavuşması ve yeşil alanların arttırılmasına yönelik çalışmalarına aralıksız bir şekilde devam edecektir" dedi.

Başkan Vekili Dündar, çarşı merkezindeki refüj ve kaldırım taşlarının boyanarak ilçenin daha güzel ve estetik bir görünüme kavuşacağını ifade etti. Dündar, "Boyanmadan önce estetik bir görüntüye sahip olmayan kaldırım taşlarının mavi ve beyaza boyanmasıyla hem sürücüler için uyarıcı oluyor hem de çevreye estetik bir görünüm kazandırıyor" diye konuştu.

(MSA-Y)



11.05.2017 14:00:40 TSI

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