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Kocaeli "Mavi Bayrakları'' dörtledi

11 Mayıs 2017 Perşembe, 13:52
Kocaeli "Mavi Bayrakları'' dörtledi
Kocaeli "Mavi Bayrakları'' dörtledi

(Fotoğraflı)

İsmail Gündüz
KOCAELİ (İHA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin Karadeniz kıyılarında yaptığı sahil çalışmaları, kente bir mavi bayrak daha kazandırdı.
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi üç plajda koruduğu mavi bayraklara bir yenisini daha ekledi. Kandıra ilçesi Cebeci ve Kerpe ile Karamürsel ilçesi Altınkemer Halk Plajlarına ilave olarak Bağırganlı Halk Plajı da mavi bayrak ile ödüllendirildi. Bağırganlı Halk Plajı'na da mavi bayrak almasıyla Kocaeli genelindeki mavi bayraklı plaj sayısı 4'e yükselirken, Kocaeli'nin Karadeniz sahili de üçüncü mavi bayrak'a kavuştu.
Sahil şeridindeki çalışmalar kapsamında 15 gün ara ile deniz suyu analizleri yapılıyor. Ayrıca, plajı kullananların güvenliğini öngören cankurtaran bulunuyor. Sahillerde su sporları ile yüzme alanı ayrılarak, acil durum planı, çevre yönetimi ve engellilere modern hareket olanakları sağlanıyor. Plajlar için mavi bayrak kriterleri bulunuyor.Kocaeli Büyükşehir Belediyesi çevreye gösterdiği hassasiyet sayesinde artık İzmit Körfez'inde bile denize girilebilir olundu. Deniz Uçağı, deniz temizleme araçlarının yanı sıra, Körfez'e akan atıksuların yüzde 99'ini arıtılarak denize ulaştırmayı başardı. İzmit Körfez'i 40 yıl önceki temizliğine ve güzelliğine tekrar kavuştu. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İSU Genel Müdürlüğü, kent genelinde hayata geçirdiği arıtma tesisleri ile Türkiye de yeni bir rekora imza attı.
(İG-Y)

11.05.2017 14:01:41 TSI
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