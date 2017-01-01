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Hakkari'de 150 kilo tulumba tatlısı dağıtıldı

11 Mayıs 2017 Perşembe, 13:53
Hakkari'de 150 kilo tulumba tatlısı dağıtıldı
Hakkari'de 150 kilo tulumba tatlısı dağıtıldı

(Fotoğraflı)

HAKKARİ (İHA) - Hakkari'de Vakıflar Haftası nedeniyle 150 kilogram tulumba tatlısı dağıtıldı.
Vakıflar Genel Müdürlüğü Bitlis Vakıflar Bölge Müdürlüğü, 8-14 Mayıs Vakıf Haftası dolayısıyla Muş, Bitlis, Siirt, Şırnak ve Van illerinin yanı sıra Hakkari'de de vatandaşlara ücretsiz tulumba tatlısı ikramı yaptı. Berzan Yemek Fabrikasının katkılarıyla belediye binası karşısında açılan standın önünde kuyruklar oluşturan vatandaşlar, ücretsiz tatlı almanın sevincini yaşadılar.
Hijyenik kaplardan ikram edilen tatlılardan alan vatandaşlar, ilgili kuruma bu örnek davranıştan dolayı teşekkür ettiler.
(MSA-Y)

11.05.2017 14:03:01 TSI
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