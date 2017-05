YEREL HABERLER / MERSİN HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Memiş: "Bakliyat et ürünlerine alternatiftir"

MERSİN (İHA) - Tat Bakliyat Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Memiş, Mersin Ticaret Borsası ile Gıda, Doğu Akdeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü işbirliğinde gerçekleştirilen 'Yemeklik Tane Baklagiller Çalıştayı'nda, sağlıklı beslenme açısından bakliyatın önemine dikkat çekerek, "Bakliyat et ürünlerine alternatif bir üründür" dedi.

Mersin'de bir otelde dün başlayan ve 3 gün sürecek olan çalıştayda bir konuşma yapan Memiş, mercimek, nohut, fasulye, bezelye gibi bakliyat ürünleri protein, vitamin ve mineraller yönünden çok zengin ürünler olmasının, bakliyatı et ürünlerine alternatif bir ürün yaptığını söyledi. Dünya nüfusunun her geçen gün artmasının, bitkisel protein yönünden bakliyatı birinci sıraya aldığına işaret eden Memiş, "Dünyada sadece bitkisel proteinle beslenen 2 milyardan fazla insan yaşıyor. Dünyada bakliyat üretimi ve tüketimi yıldan yıla artmakta ve bakliyat ürünlerine olan ilgi de sağlıklı ürün tüketimi trendinden dolayı artmaktadır. Bakliyat ürünlerine katma değeri arttırmak için de bakliyat ürünleri işleme teknolojisi hızla gelişim göstermektedir. Rekabet arttıkça firmalar verimliliğini arttıracak ve maliyetlerini düşürecek teknolojilere yönelmektedir. Tam otomasyonlu, verimliliği arttıran, hijyen kurallarına uygun üründen çıkan yan ürünlerde de dahil tüm ürünlere değer katacak ve paraya dönüştürecek teknolojilere yönelim var" dedi.

"Türkiye'deki bakliyat tesisleri dünyanın en modern bakliyat işleme tesisleridir"

Türkiye'nin, lojistik konumundaki avantajını kullanarak dünyanın birçok noktasından aldığı bakliyatı yeniden işleyerek başta Ortadoğu ülkeleri olmak üzere Avrupa ve dünyanın birçok ülkesine tekrar ihraç ettiğini dile getiren Memiş, "Türkiye'deki bakliyat tesisleri şu an dünyanın en modern bakliyat işleme tesisleridir. Şu an dünyada 80 milyon ton bakliyat üretimi olmasına karşın, Türkiye'de 1 milyon tonun altında bakliyat üretimi mevcut. Buna karşın ülkemiz bakliyat ticaretinde dünyada ilk 10 ülke arasında yer almaktadır. Bu da Türkiye'deki bakliyat tesislerinin artmasına neden oluyor" diye konuştu.

Türkiye'nin, bakliyat ürünlerinin anavatanı olmasına karşın, bakliyat üretiminde 1990'ların başında ilk 3 sırada yer alırken, şu an ilk 10 sıraya bile giremediğine vurgu yapan Memiş, Kanada, ABD ve Avusturalya gibi ülkelerin ise ar-ge çalışmalarına önem vererek modern üretim ile bakliyat üretimlerini ve ihracatlarını son yıllarda çok arttırdıklarını kaydetti. Türkiye'de 1994 yılı itibariyle devletin bakliyat alım desteğini çiftçiden çekmesi ve pazar sorunu yaşaması nedeniyle çiftçinin bakliyat ekmekten vazgeçtiğini ifade eden Memiş, ayrıca son yıllarda yaşanan kuraklık problemi, kaliteli ve dirençli tohum kullanılmaması, tohum gelişimi yapılmaması, üretimde modern teknoloji kullanılmaması ve üretim maliyetlerinin fazla olmasının rekabet sorunu yaşanmasına neden olduğunu ve bakliyat üretiminin her geçen gün azaldığını söyledi.

"Mersin, Türkiye bakliyat sektörünün merkezi konumundadır"

2016 yılında Türkiye bakliyat ihracatının 315 bin ton, ithalatının ise 480 bin ton civarında olduğu bilgisini veren Memiş, transit ticarete konu miktarla beraber Türkiye'deki tesisilerin yılda yaklaşık 2 milyon ton ürün işlediklerini söyledi. Mersin'in, Türkiye bakliyat sektörünün merkezi konumunda olduğunun altını çizen Memiş, Mersin'de yaklaşık 250 bakliyat firması bulunduğunu dile getirdi. Kentte 27 mercimek fabrikası olduğunu aktaran Memiş, "Bu fabrikaların yıllık kapasitesi 1 milyon ton civarıdır. Mersin'deki bakliyat eleme tesislerinin kapasitesi ise yıllık yaklaşık 1,5 milyon tondur. Geçen yıl Mersin Ticaret Borsası'nda işlem gören bakliyat miktarı 877 bin ton civarıdır ve bu ürünlerin yaklaşık değeri 2 milyar dolardır" ifadelerini kullandı.

Türkiye'de bakliyat üretimi gün geçtikçe azalmasına karşın, bakliyat ticareti ve bakliyat sektörüne yapılan yatırımların arttığına işaret eden Memiş, şunları söyledi: "Türkiye'de bakliyat işleme teknolojisinin gelişimiyle firmalar müşterilerine daha sağlıklı ürünler sunabilmekteler. Ürünler daha az zamanda daha kaliteli bir şekilde müşterilere ulaşıyor, sıfır yabancı madde ve hasarla sunuluyor. Gelişen tohum teknolojisiyle birlikte mercimek tarlada daha verimli çıkıyor, ayrıca gelişen işleme teknolojisiyle eskiden mercimek kırımında alınan randıman ile şu an aynı işlemde alınan randıman arasında da çok fark var. Saklama koşullarının gelişimi, silo ve depoların daha iyi koşullarda olması, soğuk hava depolarının kullanılması ve fumigasyon tekniklerinin gelişimi, kullanılan yeni lazerli teknolojiyle bakliyatta yumurtalanma oluşmadan önlem alınması, bakliyatın raf ömrünü uzatmakta ve israfın önüne geçilmesini sağlamaktadır. Bakliyatın faydalarından daha çok alanda yararlanmak için artık bakliyat ürünleri un yapılarak da kullanılmakta. Bakliyat artık ekmek, pasta, tatlılar ve birçok yemek içerisinde kullanılarak, bu ürünlerin protein oranı arttırılmaktadır. Bu durum da bakliyat işleme endüstrisine yeni boyut kazandırmaktadır. Nohut ve fasulye gibi ürünlerde kabuk soyma teknolojisi geliştirilerek ürünün protein içermeyen kısmı atılmış oluyor, ayrıca daha proteinli kolay pişirilen ve sindirimi kolay ürün müşteriye sunulmuş oluyor. Her geçen gün dünya nüfusunun artması ve bitkisel proteine sahip bakliyat ürünlerine olan talebin çoğalması bakliyat teknolojisinin de gelişimini de zorunlu kılıyor."

