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El Bab gazisi ameliyat oldu



(Fotoğraflı)



İsmet Biçen

HATAY (İHA) - Kırıkhan Kaymakamı Mustafa Erkayıran, El Bab'daki çatışmalarda yaralanıp gazi olan Uzman Çavuş Doğan Gürlek'i tedavi gördüğü hastanede ziyaret etti.

Fırat Kalkanı operasyonu kapsamında El Bab'daki çatışmalarda yaralanan ve gazi olan Uzman Çavuş Doğan Gürlek, Hatay Araştırma Hastanesi'nde 2. kez ameliyat oldu.

Ameliyatın ardından Gazi Gürlek'i Kırıkhan Kaymakamı Mustafa Erkayıran, Tabur Komutanı Mustafa Erdemir ve Kırıkhan Cumhuriyet Başsavcısı Gökhan Kapağan hastanede ziyaret etti ve geçmiş olsun dileklerinde bulundu.

(ELF-Y)



11.05.2017 14:03:46 TSI

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