Başsavcısı Keskin'den taziye mesajı
VAN (İHA) - Van Cumhuriyet Başsavcısı İbrahim Keskin, Denizli Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Alper'in trafik kazasında hayatını kaybetmesi nedeniyle taziye mesajı yayımladı.
Keskin mesajında, "Denizli Cumhuriyet Başsavcısı Sayın Mustafa Alper'in geçirmiş olduğu trafik kazası neticesinde hakkın rahmetine kavuştuğunu üzüntü ile öğrenmiş bulunmaktayız. Merhuma Allah'tan rahmet, tüm yakınlarına başsağlığı ve sabırlar dileriz" ifadelerine yer verdi.
(EKİP-ŞAK-Y)
11.05.2017 14:05:58 TSI
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