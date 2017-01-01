Engelsiz Yaşam Sergisi açıldı
(Fotoğraflı)
Fatih Gülnahar
ERZİNCAN (İHA) - Engelliler Haftası kapsamında, engelli vatandaşların el emeği göz nuru eserleri sergilendi.
Açılan sergiyle engelli vatandaşlar ve KYK'lı öğrenciler arasında bir gönül bağı kurmak, farkındalık oluşturmak amaçlandı. Sergide zihinsel ve işitme engelli bireylerin yaptıkları filorografi tablolar, cam boyamalar, maket evler ve bir birinden güzel onlarca eser sergilendi.
Açılış sonunda duygularını dile getiren KYK Erzincan İl Müdür Vekili Metin Yıldız, "Engelliler Haftası kapsamında açılan bu sergide engelli vatandaşlarla öğrencilerimizin bir gönül bağı kurmalarını amaçlandı, sergilenen eserlerle engelleri ortadan kaldırmanın aslında çokta zor olmadığı öğrencilerimize anlatılmak istendi. Serginin açılması konusunda vesile olmaları dolayısıyla, başta Mamahatun Yurt Müdürü Letafet Demir'e ve Rehabilitasyon Merkezi Müdürüne olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür ederiz" dedi.
(FG-AA-Y)
11.05.2017 14:06:35 TSI
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