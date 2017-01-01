ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / ERZİNCAN HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Engelsiz Yaşam Sergisi açıldı

11 Mayıs 2017 Perşembe, 13:56
Engelsiz Yaşam Sergisi açıldı
Engelsiz Yaşam Sergisi açıldı

(Fotoğraflı)

Fatih Gülnahar
ERZİNCAN (İHA) - Engelliler Haftası kapsamında, engelli vatandaşların el emeği göz nuru eserleri sergilendi.
Açılan sergiyle engelli vatandaşlar ve KYK'lı öğrenciler arasında bir gönül bağı kurmak, farkındalık oluşturmak amaçlandı. Sergide zihinsel ve işitme engelli bireylerin yaptıkları filorografi tablolar, cam boyamalar, maket evler ve bir birinden güzel onlarca eser sergilendi.
Açılış sonunda duygularını dile getiren KYK Erzincan İl Müdür Vekili Metin Yıldız, "Engelliler Haftası kapsamında açılan bu sergide engelli vatandaşlarla öğrencilerimizin bir gönül bağı kurmalarını amaçlandı, sergilenen eserlerle engelleri ortadan kaldırmanın aslında çokta zor olmadığı öğrencilerimize anlatılmak istendi. Serginin açılması konusunda vesile olmaları dolayısıyla, başta Mamahatun Yurt Müdürü Letafet Demir'e ve Rehabilitasyon Merkezi Müdürüne olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür ederiz" dedi.
(FG-AA-Y)

11.05.2017 14:06:35 TSI
NNNN
İLGİLİ HABERLER
Üniversite öğrencilerine barınma ve gıda yardımı
YEREL

ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNE BARINMA VE GIDA YARDIMI
Unutulmaya yüz tutmuş el sanatları yeniden canlanıyor
YEREL

UNUTULMAYA YÜZ TUTMUŞ EL SANATLARI YENİDEN CANLANIYOR
Vali Arslantaş'ın Berat kandili mesajı
YEREL

VALİ ARSLANTAŞ'IN BERAT KANDİLİ MESAJI
Erzincan havalimanında 4 ayda 114 bin 840 yolcu uçtu
YEREL

ERZİNCAN HAVALİMANINDA 4 AYDA 114 BİN 840 YOLCU UÇTU
&quot;Mahrem imam&quot; soruşturmasında 4 tutuklama
YEREL

"MAHREM İMAM" SORUŞTURMASINDA 4 TUTUKLAMA
TYÇP personeline iş güvenliği eğitimi
YEREL

TYÇP PERSONELİNE İŞ GÜVENLİĞİ EĞİTİMİ
Başkan Başsoy'dan Berat Kandili mesajı
YEREL

BAŞKAN BAŞSOY'DAN BERAT KANDİLİ MESAJI
Atlı Cirit'te finalistler belli oldu
YEREL

ATLI CİRİT'TE FİNALİSTLER BELLİ OLDU
Muharip gaziler Kıbrıs'ı gezdi
YEREL

MUHARİP GAZİLER KIBRIS'I GEZDİ
&quot;Kod Adı 2023&quot; projesi Erzincan Gençlik Merkezinde başlıyor
YEREL

"KOD ADI 2023" PROJESİ ERZİNCAN GENÇLİK MERKEZİNDE BAŞLIYOR
EN ÇOK OKUNANLAR
Ünlülerin çocukluk halleri
ŞİPŞAK

"KABUL EDİYORUM ÇOCUKKEN GERÇEK BİR BELAYDIM"

 1
  • 2 Ünlü mankenin cesur elbisesi
  • 3 Ünlü oyuncu eridi bitti! İşte son hali...
  • 4 “Eski arabalara merakım var”