YEREL HABERLER / ERZİNCAN HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Engelsiz Yaşam Sergisi açıldı

Engelsiz Yaşam Sergisi açıldı



(Fotoğraflı)



Fatih Gülnahar

ERZİNCAN (İHA) - Engelliler Haftası kapsamında, engelli vatandaşların el emeği göz nuru eserleri sergilendi.

Açılan sergiyle engelli vatandaşlar ve KYK'lı öğrenciler arasında bir gönül bağı kurmak, farkındalık oluşturmak amaçlandı. Sergide zihinsel ve işitme engelli bireylerin yaptıkları filorografi tablolar, cam boyamalar, maket evler ve bir birinden güzel onlarca eser sergilendi.

Açılış sonunda duygularını dile getiren KYK Erzincan İl Müdür Vekili Metin Yıldız, "Engelliler Haftası kapsamında açılan bu sergide engelli vatandaşlarla öğrencilerimizin bir gönül bağı kurmalarını amaçlandı, sergilenen eserlerle engelleri ortadan kaldırmanın aslında çokta zor olmadığı öğrencilerimize anlatılmak istendi. Serginin açılması konusunda vesile olmaları dolayısıyla, başta Mamahatun Yurt Müdürü Letafet Demir'e ve Rehabilitasyon Merkezi Müdürüne olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür ederiz" dedi.

(FG-AA-Y)



11.05.2017 14:06:35 TSI

NNNN

