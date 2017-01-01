Ağrı'da EYP düzenekleri ele geçirildi
Ahmet Genç
AĞRI (İHA) - Ağrı İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan arazi arama tarama çalışmaları sırasında PKK terör örgütüne ait 3 ayrı bölgede EYP düzenekleri ele geçirildi.
Ağrı Valiliğinden yapılan açıklamada, "Jandarma Komutanlığımızca yapılan çalışmalar neticesinde 2015 yılı içerisinde bölgede faaliyet gösteren PKK mensupları tarafından Yaygınyurt ve Güngören Köyleri arasındaki stabilize yolun çeşitli noktalarına el yapımı Bbmba düşenmiş olabileceği bilgisine ulaşılmıştır. Bölgede yapılan aramada; 3 ayrı bölgede 4 adet büyük tüp ve 1 adet düdüklü tencere ile hazırlanmış EYP düzeneği ortaya çıkarılarak imha edilmiştir" denildi.
(AG-AA-Y)
11.05.2017 14:08:57 TSI
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