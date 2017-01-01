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Fatsa'da 'Hemşehri Memnuniyeti' eğitimi



(Fotoğraflı)



Ahmet Altay

ORDU (İHA) - Fatsa Belediyesinde başlatılan "Hemşehri Memnuniyeti" eğitimleri Kültür Sarayı'nda düzenlenen seminerle tamamlandı.

Fatsa Belediyesinde taşeron ve İŞKUR programlı olarak çalışanlara düzenlenen seminerle hemşehri memnuniyeti anlatıldı. Bir danışmanlık firması eğitmeni Erdem Erol, yaklaşık bir buçuk saat süren seminerde çalışanlara hemşehri ile iletişim, beklentilerini karşılama, doğru davranış biçimleri, etkili iletişim kuralları gibi konularda açıklamalarda bulundu. Erol, yerel yönetimlerin hemşehri için var olduğunu belirterek, "Hemşehri değer verilmek, isteklerinin ve beklentilerinin yerine getirilmesini ister. Onlarla kurulacak etkili iletişim memnuniyet oranının yükseltilmesinde önemli bir etken olacaktır. Hemşehri mutlu etmek için herkesin işini severek yapması gerekir. İşini severek yapmayanlar ne kendilerini mutlu edebilirler, ne de hemşehriyi. İşinizi önemseyerek, ne kadar değerli olduğunu görerek ve severek yaptığınızda kurumunuza da değer katmış olursunuz. Ben Fatsa Belediyesi'nde görev yapanlarda bu özellikleri görüyorum ve başarılarının artarak devam edeceğine inanıyorum" diye konuştu.

Erol, semineri sosyal medya kullanımıyla ilgili güncel ve pratik bilgiler vererek tamamladı.

(AA-SLH-Y)



11.05.2017 14:14:04 TSI

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