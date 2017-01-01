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Öğrenciler hayallerini yazdı, onlar gerçekleştirdi



(Fotoğraflı)



Mustafa Bıyık

ORDU (İHA) - Ordu'nun Kabadüz ilçesinde 100 öğrencinin hayalleri 'Hayallerime Dokun' projesiyle gerçek oldu.

Kabadüz ilçesinde İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünün 'Hayallerime Dokun' projesi kapsamında tüm ilçe genelinde eğitim gören öğrenciler kompozisyon ödevi olarak yazdığı hayallerine kavuştular. Kabadüz İlçe Milli Eğitim Müdürü Salih Baş,öğrencilerin hayallerini Kaymakamlık, belediye ve gönüllü vatandaşlar tarafından gerçekleştirildiğini söyledi.

Projenin Ocak ayında başladığını ifade eden Baş, "Tüm ilçemiz genelinde eğitim gören öğrencilerimiz gerçekleşmesini çok istediği hayallerini gerçekleşeceğini bilmeden kompozisyon ödevi olarak yazdılar. Çocuklarımızın hayalleri içinde Anıt Kabir ziyareti, uçağa binme, bilgisayar gibi birçok hayallerini yazdılar. Bizler de bu hayalleri değerlendirerek kaymakamlık, belediye ve gönüllü vatandaşlar ile gerçeğe dönüştürdük. Hayallerini gerçekleştirdiğimiz öğrencilerimizin mutluluğu, gözlerindeki pırıltıyı ömrümün sonuna kadar asla unutmayacağım" dedi.

Kabadüz Kaymakamı Mustafa Uğur Özerden ise, "İlçe Milli Eğitim Müdürlüğümüzün 'Hayallerime Dokun' projesi kapsamında öğrencilerimizin hayalleri gerçekleşti. Projenin gerçekleşmesine desten olan herkese teşekkür ediyorum" diye konuştu.

(MB-SLH-Y)



11.05.2017 14:15:39 TSI

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