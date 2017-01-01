YEREL HABERLER / KARABÜK HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Engellilerden Başkan Vergili'ye ziyaret

Engellilerden Başkan Vergili'ye ziyaret



(Fotoğraflı)



Alpaslan Çelik

KARABÜK (İHA) - Türkiye Sakatlar Derneği Karabük Şubesi, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü, Milli Eğitim İl Müdürlüğü, Türkiye Özel Eğitim Vakfı ile kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri, Engelliler Haftası dolayısıyla Karabük Belediye Başkanı Rafet Vergili'yi makamında ziyaret etti.

Türkiye Sakatlar Derneği Karabük Şubesi Başkanı Muhittin Yılmaz, 1966 yılından bu tarafa 10-16 Mayıs Engelliler Haftası kapsamında kutlamalar yapıldığını söyleyerek, "Çeşitli etkinlikler ve farkındalık oluşturma günleri içerisinde değişik faaliyetlerle engellileri toplum içerisinde hak ettiği yeri bulmak için gerek devletimiz gerek yerel yönetimlerin yapmış olduğu çalışmalar ile birlikte bizlerde var olduğumuzu beyan etmek için sizlere ziyarete geldik. Bizleri kabul ettiğiniz için teşekkür ederiz" dedi.

Milli Eğitim İl Şube Müdürü Hasan Gümüş ise yaptığı konuşmada, "Burada 5 tane özel eğitim kuruluşunun öğrencileri ve öğretmenleri bulunmakta. Bu özel günde öğrencilerimizi kabul ettiğiniz için teşekkür ediyoruz. Sizlerin destekleriyle çok iyi hizmetler üretilmekte. Yaptığınız şehir merkezlerindeki çalışmalarla tüm engelleri kaldırılarak yaşamlarını kolaylaştırıyorsunuz." dedi.

Engelliler Haftasını kutlayarak konuşmasına başlayan Karabük Belediye Başkanı Rafet Vergili ise "Karabük'te özel okullarımız olsun, derneğimiz olsun çok farklı bir çalışma sergiliyor. Özellikle ben Türkiye Sakatlar Derneği Karabük Şubesini tebrik ederim. Göstermiş olduğu özverili çalışmalarından dolayı. Karabük'te ki derneklerin arasındaki en faali Engelliler Derneği. Bu kadar özverili ve hiçbir beklentisi olmayan çalışma nedeniyle kendilerini tebrik ediyorum. Karabük Belediyesi olarak elimizden geldiği kadar destek olmaya çalışıyoruz" ifadelerinde bulundu.

Konuşmaların ardından Türkiye Sakatlar Derneği Karabük Şubesi adına Karabük Belediye Başkanı Rafet Vergili'ye çiçek ve hediyeler takdim edildi.

(AÇ-YE-Y)



11.05.2017 14:18:01 TSI

NNNN

