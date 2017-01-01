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Engellilerden Başkan Vergili'ye ziyaret

11 Mayıs 2017 Perşembe, 14:09
Engellilerden Başkan Vergili'ye ziyaret
Engellilerden Başkan Vergili'ye ziyaret

(Fotoğraflı)

Alpaslan Çelik
KARABÜK (İHA) - Türkiye Sakatlar Derneği Karabük Şubesi, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü, Milli Eğitim İl Müdürlüğü, Türkiye Özel Eğitim Vakfı ile kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri, Engelliler Haftası dolayısıyla Karabük Belediye Başkanı Rafet Vergili'yi makamında ziyaret etti.
Türkiye Sakatlar Derneği Karabük Şubesi Başkanı Muhittin Yılmaz, 1966 yılından bu tarafa 10-16 Mayıs Engelliler Haftası kapsamında kutlamalar yapıldığını söyleyerek, "Çeşitli etkinlikler ve farkındalık oluşturma günleri içerisinde değişik faaliyetlerle engellileri toplum içerisinde hak ettiği yeri bulmak için gerek devletimiz gerek yerel yönetimlerin yapmış olduğu çalışmalar ile birlikte bizlerde var olduğumuzu beyan etmek için sizlere ziyarete geldik. Bizleri kabul ettiğiniz için teşekkür ederiz" dedi.
Milli Eğitim İl Şube Müdürü Hasan Gümüş ise yaptığı konuşmada, "Burada 5 tane özel eğitim kuruluşunun öğrencileri ve öğretmenleri bulunmakta. Bu özel günde öğrencilerimizi kabul ettiğiniz için teşekkür ediyoruz. Sizlerin destekleriyle çok iyi hizmetler üretilmekte. Yaptığınız şehir merkezlerindeki çalışmalarla tüm engelleri kaldırılarak yaşamlarını kolaylaştırıyorsunuz." dedi.
Engelliler Haftasını kutlayarak konuşmasına başlayan Karabük Belediye Başkanı Rafet Vergili ise "Karabük'te özel okullarımız olsun, derneğimiz olsun çok farklı bir çalışma sergiliyor. Özellikle ben Türkiye Sakatlar Derneği Karabük Şubesini tebrik ederim. Göstermiş olduğu özverili çalışmalarından dolayı. Karabük'te ki derneklerin arasındaki en faali Engelliler Derneği. Bu kadar özverili ve hiçbir beklentisi olmayan çalışma nedeniyle kendilerini tebrik ediyorum. Karabük Belediyesi olarak elimizden geldiği kadar destek olmaya çalışıyoruz" ifadelerinde bulundu.
Konuşmaların ardından Türkiye Sakatlar Derneği Karabük Şubesi adına Karabük Belediye Başkanı Rafet Vergili'ye çiçek ve hediyeler takdim edildi.
(AÇ-YE-Y)

11.05.2017 14:18:01 TSI
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