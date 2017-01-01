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Engelsiz Spor Şenliği



(Fotoğraflı)



Erdi Demür

SAMSUN (İHA) - Samsun'da, Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından "Engelsiz Spor Şenliği" düzenlendi.

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından düzenlenen, Samsun Valiliği, Samsun Büyükşehir Belediyesi ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından desteklenen "Engelsiz Spor Şenliği" Bulvar AVM meydanında engellilerin ve vatandaşların katılımıyla gerçekleşti.

Etkinlikte engellilere öğretilen folklor, bowling, langırt, voleybol, el işleri, bocca gibi faaliyetler ve spor dalları vatandaşlara uygulamalı olarak gösterildi.

Şenlik hakkında konuşan Beyazay Derneği üyesi Işıl Bulut, "Etkinliği Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı Samsun Gençlik ve Spor Hizmetleri İl Müdürlüğü düzenliyor. Burada engellilere verilen eğitimlerin insanlara gösterilerek farkındalık oluşturmak hedefleniyor. Engelli bireyleri eğiten özel ve kamu kurumları, engelli bireylere öğrettikleri, folklor, bowling, voleybol, el işleri, bocca gibi sporları nasıl öğrettiklerini insanlara göstermeye çalışıyor" dedi.

Sabah başlayan şenlik, akşam saatlerine kadar sürdü.

(ED-SLH-Y)



11.05.2017 14:18:07 TSI

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