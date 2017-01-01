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Yücelik, "Anadolu'nun En Etkin 50 İş İnsanı" araştırması listesinde 46. sırada yer aldı



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ERZURUM (İHA) - Ekonomist Dergisi, "Anadolu'nun En Etkin 50 İş İnsanı" araştırmasının sonuçlarını açıkladı.

Listeye Doğu Anadolu Bölgesi'nden giren tek isim Lütfü Yücelik oldu. Anadolu'nun en etkin iş insanları için Türkiye'nin dört bir yanından yüzlerce ismin belirlendiğini belirten Dergi, 50 kişinin yer aldığı nihai listenin ise araştırma jürisinin titiz çalışmaları sonucunda oluşturulduğunu vurguladı. Ekonomist Dergisi konu ile ilgili yaptığı açıklamada, araştırmanın İstanbul, Ankara ve İzmir gibi büyük metropollerin dışında kalan illere yönelik yapıldığını bildirdi. Araştırmada, 50 etkili iş insanının, kentlerine, bölgelerine ve sektörlerine yön veren, illerin ekonomisine katkı sunan, istihdam sağlayan, yüksek düzeyde vergi ödeyen, sosyal yönleri güçlü insanlar arasından seçildiği kaydedildi.

"Bir başarıya önderlik etti"

"Anadolu'nun En Etkin 50 İş İnsanı" araştırması listesinin 46. sırasında yer alan Erzurum Ticaret ve Sanayi Odası ve Aşkale Çimento Yönetim Kurulu Başkanı Lütfü Yücelik ile ilgili Ekonomist Dergisi'nde şu sözlere yer verildi; "1992'de özelleştirme kapsamına alınan Aşkale Çimento ile yıllarca unutulmayacak bir başarıya imza attı. Erzurum ve çevresindeki illerden bin kişinin ortaklığı ile yeni bir yapıya kavuşan tesisin başına geçen Lütfü Yücelik, 23 yıldır aralıksız sürdürdüğü yönetim kurulu başkanlığı ile Aşkale Çimento'yu 10 ilde üretim yapan, sektörünün en büyük oyuncularından biri haline getirdi. Şirketin bu gün Erzurum'un yanı sıra Trabzon, Van, Gümüşhane, Erzincan, Giresun, Ağrı, Rize, Bursa, Bilecik ve Samsun gibi şehirlerde yatırımları bulunuyor. 1992 yılında 300 bin olan yıllık çimento üretimi bu gün 8 milyon tonun üzerine çıkmış durumda. Yatırımlarında çevre duyarlılığı ile hareket eden Yücelik, Türkiye'de ilk kez atık sıcak gazdan enerji üretti."

"Bu başarıyı hepimiz paylaşıyoruz"

Aşkale Çimento Yönetim Kurulu Başkanı Lütfü Yücelik, yakalanan başarıda katkısı olan herkese teşekkür ederek "Ortada bir başarı varsa sadece şahsıma ait değildir. Bize göre başarının en temel etkeni; her zaman uygun hedeflere yönelik zorlu çalışmalar olmuştur. Hedeflerini doğru belirlemeyen, bu hedeflere ulaşmak için zorlukları göze alamayan kişi, kurum ve devletlerin başarılı olmaları mümkün değildir. Aşkale Çimento'nun; çeyrek asrı bulan ve özelleştirmeyle birlikte yakaladığı başarıları bu mantık içinde değerlendirmek doğru olur sanırım. 25 yıllık mücadelemizin sonunda gördük ki, hedefe ulaşmak için dikkate almamız gereken en önemli faktör planlı çalışmaktır. Tek bir plan dahilinde tüm çabaların birleştirilmesi halinde, hedefin hiç de hayal olmadığını gördük. Planlı çalışma esas itibariyle; bulunduğunuz bölgenin, ülkenin, coğrafyanın velhasıl dünyanın gerçeklerini anlamak, o gerçeklere göre hareket etmekle tarif edilebilir." dedi.

"İşimiz bir, geleceğimiz bir, amacımız bir"

ERÇİMSAN Holding'in, geleneksel yönetim tarzı ve paylaşma kültürünün hakim olduğu bir yapıyla bu günlere geldiğini belirten Yücelik, "Üretim aşamaları ve kurumsal yapısının her aşamasında "en iyi işi yapma" düşüncesiyle hareket eden şirketimiz, bu sayede rekabetçi, gelişime ve yeniliğe açık, güvenilir, çevreye duyarlı, profesyonel ve dinamik olarak nitelendirilen öncü bir kuruluş haline gelmiştir. ERÇİMSAN Holding; Erzurum, Aşkale, Trabzon, Van, Gümüşhane, Erzincan, Bilecik, Samsun, Giresun, Ağrı, Rize, Bursa, Tokat , Amasya ve İstanbul'daki çimento ve hazır beton yatırımlarıyla, Türkiye ekonomisinin devler liginde güçlü bir şirket olarak ülkesine hizmet etmektedir. Doğu Anadolu, Karadeniz, Güneydoğu Anadolu, İç Anadolu, Güney Marmara, Kuzey Ege ve Orta Anadolu bölgelerine yönelik bir satış pazarına sahibiz. "İşimiz bir, geleceğimiz bir, amacımız bir" vizyonuyla tüm paydaşları için sadece bir ticari kurumdan ibaret olmayan ERÇİMSAN Holding, ülkesine ve kendine yürek verenlere hizmet etmeye devam edecektir." diye konuştu.

(ERZ-AA-Y)



11.05.2017 14:19:00 TSI

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