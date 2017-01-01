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Hitit Üniversitesi Tıp Fakültesi 60 öğrenciyle eğitime başlıyor

11 Mayıs 2017 Perşembe, 14:11
Hitit Üniversitesi Tıp Fakültesi 60 öğrenciyle eğitime başlıyor
Hitit Üniversitesi Tıp Fakültesi 60 öğrenciyle eğitime başlıyor

(Fotoğraflı)

M. Muttalip Yalçın
ÇORUM (İHA) - Hitit Üniversitesi Tıp Fakültesine bu yıl kayıt yaptıracak öğrencilerin tıp eğitimlerini Çorum'da alacağı açıklandı.
Üniversitesinin 2017-2018 eğitim-öğretim yılı güz döneminden itibaren Tıp Fakültesine yeni kayıt yaptıracak öğrencilerin eğitimlerini Çorum'da sürdürmelerine yönelik teklif Yükseköğretim Genel Kurul toplantısında incelendi. Toplantıda Tıp Fakültesinde eğitimlerine Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesinde devam eden öğrencilerin eğitimlerini burada sürdürmeleri şartıyla, yeni kayıt yaptıracak öğrencilerin Hitit Üniversitesi bünyesinde Çorum'da eğitimlerini sürdürmeleri ve fakülteye 60 kontenjan verilmesi kararlaştırıldı.
Hitit Üniversitesi Tıp Fakültesi'nin 21 öğrencisi Gazi Üniversitesi ile yapılan işbirliği çerçevesinde 2009-2010 eğitim-öğretim yılında Ankara'da öğretime başlamış ve Gazi Üniversitesi bünyesinde ilk mezunlarını 2016 yılında vermişti. Bugün itibariyle bu fakültenin Ankara'da eğitim gören 160 öğrencisi bulunuyor. Bu yıl Çorum'da eğitim-öğretimlerine başlayacak Tıp Fakültesi öğrencileri eğitimlerinin ilk üç yılındaki teorik derslerini ve laboratuvar çalışmalarını Tıp Fakültesi Morfoloji Binasında gerçekleştirecekler. Öğrenciler ilk üç yıllık eğitimlerinden sonraki klinik eğitimleri ise, Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesinde alacaklar.
Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Reha Metin Alkan yaptığı açıklamada, bu sürecin yaklaşık dört yıl süren başarılı, yoğun ve zahmetli bir çalışmanın ürünü olduğunu ifade ederek, bu konuda yapılan en önemli katkının 2012 yılında Hitit Üniversitesi ile Çorum Valiliği arasında imzalanan ortak kullanım ve işbirliği protokolü olduğunu vurguladı.
Bunun neticesinde Çorum Devlet Hastanesinin Sağlık Bakanlığı Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesine dönüştürülerek ortak kullanıma başlanmasıyla akademik kadronun tamamlanması, alt yapının tıp eğitimine uygun hale getirilmesi ve modern bir şekilde hazırlanması ile sürece devam edildiğini belirten Prof. Dr. Alkan, bütün bu gayretlerin tıp öğrencilerini Çorum'a getirmekle olumlu sonuçlar verdiğini ifade etti.
Tıp Fakültesi öğrencilerinin Çorum'da eğitimlerine başlayabilmesi için gerekli olan fiziki altyapıyı en kısa sürede tamamlayarak, öğretim üyesi temini noktasında da planlı bir şekilde hareket ettiklerini dile getiren Alkan, "2011 yılında üniversitemizin tüm birimlerindeki toplam öğretim üyesi sayısı 113 iken; bugün gelinen noktada sadece Tıp Fakültesinde atanma süreçleri devam edenlerle birlikte 124 akademik personele ulaşmış durumdayız. Öğretim üyelerimiz, uluslararası standartlarda iyi eğitim almış, ülkesine ve vatandaşlarına hükümetimizin ortaya koyduğu sağlık hedefleri ve yüksek sağlık standartları kapsamında hizmet verecek kaliteli hekimlerin yetişmesine katkı sağlayacaktır. Bu akademisyenlerimizin bilgi birikimlerini şehrimizde eğitim görecek olan Tıp Fakültesi öğrencilerimize aktaracak olması ve araştırma hastanesinde hizmet vermesi, hem ilimizdeki hem de bölgemizdeki insanımız açısından artı katma değer oluşturacaktır. Çevre illerden gelen hastalara da hizmet veren T.C. Sağlık Bakanlığı Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesinde fakültemiz öğretim üyelerinin imza attığı önemli ameliyatların ve başarılı operasyonların sayısının her geçen gün artması, şehrimizin tercih edilen sağlık merkezi olarak adını duyurmasına da neden olmaktadır" dedi.
(MMY-BÖ-Y)

11.05.2017 14:20:48 TSI
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