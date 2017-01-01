Büyükşehir'den engellilere özel müze gezisi
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KAYSERİ (İHA) - Büyükşehir Belediyesi engelliler haftası nedeniyle engellilere özel müze gezisi düzenledi. Engelliler, Kayseri Lisesi Milli Mücadele Müzesi ile Selçuklu Uygarlığı Müzesi'ni gezdiler.
10-16 Mayıs Engelliler Haftası nedeniyle Kocasinan Özel Eğitim Meslek Lisesi'nin işitme engelli öğrencileri Kayseri Lisesi Milli Mücadele Müzesi'ni ziyaret ettiler. Öğrencilere işaret diliyle müzedeki eserler ve milli mücadele dönemine ilişkin bilgiler verildi.
Kocasinan Özel Eğitim Meslek Lisesi öğrencileri daha sonra Selçuklu Uygarlığı Müzesi'ni de ziyaret ettiler. Kayseri Lisesi Milli Mücadele Müzesi ile Selçuklu Uygarlığı Müzesi'ni işitme engellilerin yanı sıra Anadolu Sakatlar Derneği üyesi bedensel engelliler de gezdiler. Farklı engel gruplarına yönelik müze gezileri Engelliler Haftası süresince devam edecek.
(AÖ-Y)
11.05.2017 14:21:48 TSI
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