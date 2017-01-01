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Düzce Üniversitesi'nden uygulamalı şifalı ürünler atölye çalışmaları



(Fotoğraflı)



Tuncay Türkgülü

DÜZCE (İHA) - Düzce Üniversitesi, Düzce Belediyesi ve Düzce Belediyesi Kent Konseyi Kadın Meclisi işbirliğiyle üçüncüsü düzenlenenDüzce Otları Tyche Bereket Festivalinin ikinci gününde, Uygulamalı Şifalı Ürünler Atölyesinde, şifalı otlar tanıtılarak sabun ve merhem yapımı uygulamalı olarak anlatıldı.

Düzce Üniversitesi Ziraat ve Doğa Bilimleri Fakültesi'nde düzenlenen etkinlikte, Ceren Kazancı ve Soner Oruç, "Şifa Heybesi" başlıklı sunumlarında katılımcılara doğal ürünlerin önemi anlatarak kulaktan dolma bilgilerle bitkilerin şifa amaçlı kullanılmaması gerektiğine dikkat çekti. Davetli konuşmacılar, bir bitkinin ilaç ya da kozmetik ürünü olarak kullanılabilmesi için çok yönlü araştırılması gerektiğini ifade ettiler.

Soru cevap şeklinde devam eden programda bitkilerin kaynama derecesi ve süresinin de önemli olduğunu belirten konuşmacılar, aşırı derecede ve uzun süre kaynatılan bitkilerin tesir etkisinin azalacağını vurguladılar. Etkinlikte ayrıca, doğal sabun ve merhem üretimi uygulamalı olarak gösterildi. Yapılan merhem ve doğal sabunlar günün anısına katılımcılara hediye edildi.

Programın sonunda Düzce Üniversitesi Ziraat ve Doğa Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ahmet Uludağ tarafından Ceren Kazancı ve Soner Oruç'a teşekkür belgeleri takdim edildi.

(TT-AY)



11.05.2017 14:22:05 TSI

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