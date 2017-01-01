Başkan Sözlü engelli farkındalığı için yürüdü
(Fotoğraflı)
ADANA (İHA) - Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü, Engelliler Haftası dolayısıyla Adana Kent Konseyi tarafından düzenlenen yürüyüşe katıldı.
Adana Kent Konseyi Engelliler Haftası münasebeti ile Adana Kent Konseyi tarafından yürüyüş düzenlendi. Yoğun bir katılımla gerçekleşen ve Atatürk Parkı'ndan başlayan yürüyüşe Başkan Sözlü de katıldı. Engelli bireylerin ön sıralarda yer aldığı ve Başkan Sözlü'nün tekerlekli sandalyedeki bir vatandaşın arkasında katıldığı yürüyüş, İstasyon Meydanı'nda sonlandı.
Atatürk Parkı'ndaki çelenk koyma töreninin ardından güvercin uçuruldu. Başkan Sözlü yaptığı açıklamada Adana'nın engelsiz bir kent haline getirilmesi adına çalışmaların hızlı bir şekilde sürdürüldüğünü belirtirken tören sonunda engelli bireylere karanfil uzattı ve onların fotoğraf çekilme isteklerini geri çevirmedi.
(ELF-Y)
11.05.2017 14:23:00 TSI
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