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KTO Üyelerine Siber Güvenlik Semineri Verildi



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KAYSERİ (İHA) - Kayseri Ticaret Odası üyelerine yönelik düzenlenen, "Ticarette Siber Tehditler-Siber Güvenlik" konulu seminer, eğitim salonunda gerçekleştirildi. Seminere; Kayseri Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Hiçyılmaz, Fırat Üniversitesi Teknoloji Fakültesi Yazılım Mühendisliği Bölümü'nden Prof. Dr. Engin Avcı, Adli Bilişim Mühendisliği Bölümünden Dr. Türker Tuncer ile KTO Meclis ve meslek komitesi üyeleri katıldı.

Seminerin açılışında konuşma yapan Başkan Mahmut Hiçyılmaz, son 20 yılda iletişim ve bilgi teknolojilerinde inanılması güç bir düzeye ulaşıldığını ve her gün yeni bir bilgi teknolojisinin insan hayatına girdiğini söyledi.

Bilişim dünyasındaki hızlı dönüşümün ticari faaliyetlere ilişkin önemli etkileri bulunduğunu kaydeden Hiçyılmaz, "Günümüzde artık insanlar hızlı, kendine özel, kolay erişebildiği ve bilişim teknolojileriyle edindiği mal ve hizmetlere itibar etmektedir. Market alışverişlerinden, takım elbiseye, beyaz eşyadan, banka kredisine kadar tüm sektör ve hizmetleri kapsayan geniş bir ticaret alanı açılmıştır" dedi.

Konuşmasında, elektronik ticaretin toplam ticaret içindeki payınının hızla arttığına değinen ve Çin ile yapılan e-ticaret anlaşmasına ilişkin bilgiler paylaşan Başkan Hiçyılmaz, Kayseri'nin pilot şehir olarak seçildiği bu anlaşmaya ilişkin Çin tarafından ilimizde yapılacak yatırımlara ve e ticaretin Kayseri'ye sağlayacağı katkılara ilişkin açıklamalarda bulundu.

Hiçyılmaz, "Eğitimden sağlığa, ticaretten eğlenceye kadar birçok alanda vazgeçilmez hale gelen bilişim teknolojileri, sağladığı avantajların yanında yeni riskleri de beraberinde getirmiştir. Siber saldırılar, kurum, kuruluş ve firma performansını etkilemektedir" dedi.

Hiçyılmaz, "Bilgilerin dijital ortamda saklandığı günümüzde, siber suçların devlete ve vatandaşa verdiği zararlar da konuşulmaya başlanmıştır. Siber güvenliğin sağlanması ve siber tehditlerle mücadele; bireysel, kurumsal ve ülke olarak herkesin görevi olmaya başlamıştır. Ülke ve toplum güvenliğiyle, bilgi güvenliği neredeyse eş değer hale gelmiştir" diye konuştu.

Elektronik ticaret konusunda haksız rekabete yol açacak siber saldırıların önlenmesi amacıyla her kesimin duyarlı olması gerektiğini belirten Hiçyılmaz, "Bu noktada Kayseri'nin en büyük sivil toplum kuruluşu olma vasfımızın da getirdiği sorumlulukla hareket etmekteyiz. Düzenlediğimiz bu seminer programı, elektronik ortamda daha da çok var olmaya başlayan ticaretin korunabilmesi açısından, üyelerimizin bilgilendirilmesini amaçlamaktadır" ifadelerini kullandı.

Başkan Hiçyılmaz'ın konuşmasının ardından Seminer programı, Fırat Üniversitesi Teknoloji Fakültesi Yazılım Mühendisliği Bölümü'nden Prof. Dr. Engin Avcı ve Adli Bilişim Mühendisliği Bölümünden Dr. Türker Tuncer'in sunumları ile devam etti. Seminer, soru-cevap bölümünün ardından sona erdi.

(AÖ-Y)



11.05.2017 14:23:04 TSI

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