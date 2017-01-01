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Akçakoca'nın yöresel lezzeti Melengüççeği tatlısı tanıtıldı



(Fotoğraflı)



Tuncay Türkgülü

DÜZCE (İHA) - Düzce Üniversitesi Genç Organizatörler Topluluğu ve Gülez ailesi işbirliğiyle düzenlenen "Melengüççeği İle Tanışıyoruz" başlıklı etkinlik Akçakoca Yerleşkesinde gerçekleştirildi.

Akçakoca'nın kültürel lezzetlerinden olan Melengüççeği tatlısı, Düzce Üniversitesi Genç Organizatörler Topluluğu koordinasyonunda; tatlının patent sahibi Gülez ailesinin katkılarıyla tanıtılarak katılımcılara ikram edildi.

700 yılı aşkın bir geçmişe sahip yöresel lezzetlerden olan Melengüççeği tatlısının yeni nesillere aktarılması adına düzenlenen etkinlik, Düzce Üniversitesi'ne ülkemizin farklı coğrafyalarından gelen öğrencilerin ve personellerin oldukça ilgisini çekti.

Kültürel ve sosyal hayatın en önemli parçalarından olan yemek kültürünün, unutulmaması ve unutturulmaması için etkinliği düzenlediklerini belirten Topluluk Danışmanı Yrd. Doç. Dr. Süleyman Ağraş, Akçakoca'nın geçmişinden gelen lezzetlere karşı farkındalık oluşturmak istediklerini dile getirdi. Tarihin sadece geçmişten gelen tarihi eserlerden ibaret olmadığını savunan Ağraş, Turizm Bölümü olarak bu tür kültürel değerlerin tanıtılmasını hedeflediklerini sözlerine ekledi.

Geçmişini bilen, kültürel öğelere gerekli önemi veren, bu önemi ve değerleri gelecek nesillere de aktarabilecek seviyede öğrenci yetiştirmenin önemini vurgulayan Yrd. Doç. Dr. Süleyman Ağraş, en az tarihi eserler kadar yemek kültürünün de değerli olduğu söyledi.

Akçakoca Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu olarak farkındalığı yüksek turizm öğrencisi profili oluşturmaya çalıştıklarının altını çizen Ağraş, bu amaçla Akçakoca'nın yöresel lezzetlerinden olan melengüççeği tatlısının tanıtımını yapma ihtiyacı hissettiklerini belirterek, etkinliğe destek veren Gülez ailesine, Genç Organizatörler Topluluğu Başkanı ve Üyelerine ve emeği geçen herkese teşekkür etti.

(TT-AY)



11.05.2017 14:23:36 TSI

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