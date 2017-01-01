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Siirt'te ekmeğe zam geldi



Mehmet Niyazi Deniz

SİİRT (İHA) - Siirt'te ekmek 10 kuruş zamlandı.

Siirt'te Ramazan ayı öncesi yapılan zammın çok önceden planlandığı aktaran Sabri Şanlı adlı fırıncı, 90 kuruştan satılan ekmeğe 10 kuruş zam yapıldığını söyledi. Şanlı, "Oduna, una zam geldi. Kira fiyatları ve işçi maliyeti de tüm bu giderlere eklendiğinde maalesef kâr edemiyoruz. Vatandaşlar da mağdur edilmeden 10 kuruş zam yapıldı" dedi.

Yeni fiyatla 250 gram ekmek 1 TL'den satılacak

(MND-MP-Y)



11.05.2017 14:23:57 TSI

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