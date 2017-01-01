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Başsavcı Tezcan, Kariyer Günleri'nin konuğu oldu



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KONYA (İHA) - Uluslararası Mevlana Anadolu İmam Hatip Lisesi tarafından düzenlenen 'Kariyer Günleri'nin konuğu Konya Cumhuriyet Başsavcısı Bestami Tezcan oldu.

Uluslararası Mevlana Anadolu İmam Hatip Lisesinde gerçekleştirilen programda Cumhuriyet Başsavcısı Bestami Tezcan, "Adalet ve Hukuk" konusunda öğrencilere bilgi ve deneyimlerini aktardı. 56 ülkeden gelen 346 öğrenciye hitap eden Başsavcı Tezcan, savcılık ve hakimlik mesleği ile Türk Yargı Sistemi ve işleyişi hakkında bilgiler verdikten sonra öğrencilerden gelen soruları cevapladı. Öğrencilere çeşitli tavsiyelerde de bulunan Başsavcı Tezcan, "Okulunuzda iyilik, paylaşma, kardeşlik, yardımlaşma ve dayanışmanın olduğunu görmekteyim. Sizlerle bir arada bulunmak, aynı havayı teneffüs etmek bizlere kardeş olduğumuzu, aynı kaynaktan beslendiğimizi bir kez daha hatırlattı, kendimize güvenimizi arttırdı" dedi.

Program sonunda okul hakkında bilgi veren Müdür Başyardımcısı Cuma Okyay, Konya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından bağışlanan 30 adet bilgisayar ile oluşturdukları bilgisayar odasında öğrencilerin hem ödevlerini yapma hem de internet üzerinden aileleri ile görüşerek özlem giderme imkanı bulduklarını ifade ederek katkılarından dolayı Başsavcı Tezcan'a teşekkür etti.

(İHA-FM-Y)



11.05.2017 14:24:16 TSI

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