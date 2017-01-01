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Şehitkamil'den sportif organizasyonlarda bir ilk

11 Mayıs 2017 Perşembe, 14:16
Şehitkamil'den sportif organizasyonlarda bir ilk
Şehitkamil'den sportif organizasyonlarda bir ilk
- Liseli gençler Paintball organizasyonunda buluştu

(Fotoğraflı)

GAZİANTEP (İHA) - Şehitkamil Belediyesi, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri çerçevesinde düzenlediği Paintball etkinliğiyle sportif anlamda bir ilke daha imza attı.
Birbirinden renkli sportif etkinliklerle gençleri spor alanlarında buluşturmayı sürdüren Şehitkamil Belediyesi, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri çerçevesinde düzenlenen organizasyon zincirine Paintball Gençlik Şenliği ile devam ediyor. İl genelindeki 16 liseden 200'e yakın öğrencinin katılımıyla gerçekleştirilen şenlikte, gençler yoğun eğitim öğretim maratonun stresini atıyor.

Örnek sportif projeler düzenleniyor
Şehitkamil Belediyesi tarafından örnek sportif projeler düzenlendiğini, Paintball Gençlik Şenliği organizasyonunun da bunlardan biri olduğunu ifade eden İsmet Paşa Lisesi Beden Eğitimi Öğretmeni Eyyüp Toker, "Gaziantep'te kısa bir süredir görev yapmaktayım. Bir beden eğitimi öğretmeni olarak Şehitkamil Belediyesinin farklı vesilelerle düzenlediği sportif projeleri taktirle karşılıyorum. Her biri örnek gösterilecek standartlarda olan bu etkinliklerde gençlerimiz eğlenerek, yeni şeyler öğrenerek spor yapıyor. Gaziantep'te ilk kez düzenlenen bu etkinlikte öğrencilerimizle birlikte biz öğretmenler de büyük keyif aldık. Her türlü imkanın Şehitkamil Belediyemiz tarafından sağlandığı bu güzel organizasyonlardan dolayı Başkanımız Sayın Rıdvan Fadıloğlu ve değerli çalışma arkadaşlarına teşekkür ediyoruz"
İlk kez bir paintball organizasyonuna katıldıklarını kaydeden öğrenciler, keyifli bir gün geçirdiklerini aktardı. Düzenlenen organizasyonun kendilerini çok memnun ettiğini vurgulayan öğrenciler, bu tür organizasyonların artarak devam etmesini arzu ettiklerini ifade etti. Mutluluklarını vurgulayan liseli öğrencileri, oyun oynayarak, stres attı.
(SD-Y)

11.05.2017 14:25:10 TSI
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