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Düzce Üniversitesi öğrencilerinin 112 çağrı merkezi ziyaretleri devam ediyor



(Fotoğraflı)



Tuncay Türkgülü

DÜZCE (İHA) - Düzce Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Çağrı Merkezi Hizmetleri Programı, öğrencilerinin bilgi birimine katkıda bulunmak amacıyla düzenlediği Düzce 112 Acil Çağrı Merkezi ziyaretlerine devam ediyor.

Çağrı Merkezi Hizmetleri Programı 1.sınıf öğrencileri, Öğr. Gör. Gülden Kabakçı rehberliğinde Düzce 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürlüğünü ziyaret etti. 112 Acil Çağrı Merkezi yetkilileri tarafından karşılanan 40 kişilik öğrenci grubu, Acil Çağrı Merkezinin hizmet binası gezerek kurumun işleyişi hakkında önemli bilgiler edindiler.

Konferans Salonunda, televizyon ve radyolarda yayınlanan kamu spotu görüntülerini izleyen öğrenciler, Merkez Müdürü Gönül Günaydın Çabukoğlu tarafından gerçekleştirilen "Tek Acil Çağrı Numarası ve 112 Acil Çağrı Merkezi'nin Yapısı ve İşleyişi" başlıklı sunumu dinledi.

Öğrencilerin gelişimlerine katkıda bulunan ziyaret programı, kurum yetkilileri tarafından soruların yanıtlanması ve toplu fotoğraf çekiminin ardından sona erdi.

(TT-AY)



11.05.2017 14:25:31 TSI

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