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Yozgat'ta öğrenciler bilim fuarında hünerlerini sergiledi

11 Mayıs 2017 Perşembe, 14:17
Yozgat'ta öğrenciler bilim fuarında hünerlerini sergiledi
Yozgat'ta öğrenciler bilim fuarında hünerlerini sergiledi

(Fotoğraflı)

Bahadır Muhlis Gökgül
YOZGAT (İHA) - Yozgat Şehitler Fen Lisesinde öğrenciler tarafından hazırlanan toplam 32 proje TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarında görücüye çıktı.
Yozgat Şehitler Fen Lisesi'nde TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı açıldı. Fuarın açılışına Yozgat Vali Yardımcısı Şükrü Çakır, Milli Eğitim Müdür Vekili Mehmet Tekin, öğretmen, öğrenci ve çok sayıda davetli katıldı. Günlük yaşama yönelik 32 projenin tasarlandığı bilim fuarında 3 boyutlu yazıcı tasarımı, robotik insansı tank tasarımı, nükleer serpintileri önleyici kimyasalların geliştirilmesi, ultra ekonomik jeneratör tasarımı gibi projeler yer aldı.
Sergiyi gezen ve öğrencilerle sohbet eden Yozgat Vali Yardımcısı Şükrü Çakır, "Sergide çok ilginç birbirinden harika icatlar var. Öğrenciler lise kapasitesinin üzerinde bir çalışma sergilemişler. Her birisi kendi alanında hem iddialı hem de sorun çözecek nitelikte icatlar yapmış" dedi.
Projelerin tamamen öğrencilerin kendi emekleri ve yerli ürünler olduğunu söyleyen İl Milli Eğitim Müdür Vekili Mehmet Tekin, tasarlanan projelerin insanların daha kaliteli yaşam sürmesi için hazırlandığını söyledi.
Tekin, projede emeği geçen öğretmen ve öğrencilere teşekkür etti.
(BMG-UY-Y-)

11.05.2017 14:25:54 TSI
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